Путин выдвигает новые территориальные ультиматумы: почему это может обернуться ловушкой для Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль удваивает свое требование к Киеву о выводе ВСУ из всего Донбасса как предпосылку для возобновления переговоров. Впрочем, территориальные амбиции Москвы преувеличены, а их агрессивные требования по территории противоречат реальности на поле боя.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики приводят недавнее заявление спикера «фюрера» России Дмитрия Пескова о том, что украинская армия должна прекратить огонь и вывести войска из областей, на которые претендует Россия. Вероятно, речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, которые Россия оккупировала в 2022 году. Кремль вызывающе отмечает, что это предпосылка для дальнейших переговоров по прекращению войны.

Территориальные претензии Кремля

В ISW отмечают, что последние несколько недель чиновники страны-агрессорки потребовали от Киева вывести войска из Донецкой области как предпосылку для переговоров. В то же время заявление Пескова свидетельствует? Москва официально настаивает на том, чтобы Украина уступила важную территорию, которую ее войска сейчас удерживают.

Кроме того, анонимные источники, знакомые с этим вопросом, сообщили Financial Times, что президент-диктатор Владимир Путин планирует предъявить дополнительные территориальные требования в любом будущем соглашении о прекращении огня. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы сейчас «ничего не происходит» в переговорах.

В то же время, аналитики ISW отмечают, что преувеличенные территориальные амбиции и требования агрессорки России полностью противоречат реальности поля боя. Ведь контактирующие с Путиным источники и данные украинской разведки свидетельствуют о том, что высокопоставленные командиры РФ убедили «фюрера», что их войска могут захватить всю Донецкую и Луганскую области до осени 2026-го.

Амбиции Кремля по Донецкой области

«ISW больше не готова прогнозировать, когда российские войска могут захватить Донецк, в том числе и Пояс крепостей, потому что замедление темпов продвижения России и удерживаемый Украиной сложный характер местности в Донецке не дает покоя способности России вообще захватить эту территорию», — говорится в отчете.

В то же время ISW получила данные, позволяющие оценить, что оккупанты продвинулись всего на 349,89 кв. км в Донецкой области с начала этого года, что составляет 2,63 кв. км в день.

Крепкие украинские укрепления, сложная географическая и физическая местность района, а также контратаки ВСУ и ударная кампания средней дальности, уже препятствующие наступательным операциям на всем театре военных действий, делают перспективы захвата РФ остальных Донецка приглушенными.

Аналитики отмечают, что оккупанты впервые проникли в Константиновку в октябре прошлого года, но не смогли достичь никаких значительных тактических успехов в городе в течение последних шести месяцев. В то же время, контратаки украинских Сил обороны на юге Украины с начала 2026-го также заставили Россию выбирать между защитой от украинских контратак и распределением человеческих ресурсов и сил на приоритетные секторы линии фронта.

«Недавние успехи Украины достигают тактических, оперативных и стратегических последствий в боевом пространстве, которые подрывают нарратив Путина о том, что украинские линии фронта находятся на грани коллапса», — говорится в отчете.

В то же время два человека, участвовавшие в закулисных переговорах по прекращению войны, заявили, что амбиции Путина все еще состоят в контроле всей украинской территории между Россией и рекой Днепр, и, возможно, дальше в Киев и порт Одессы, несмотря на торможение наступления России.

«Таким образом, мышление Путина все больше удаляется от реалий поля боя, что, вероятно, приводит к отданию приказов российским военным добиваться успехов, которых они не способны достичь», — добавили в ISW.

Требования Кремля — последние заявления

На днях помощник «фюрера» Юрий Ушаков заявил, что «условие» для продолжения переговоров — это отвод украинских войск из Донбасса. Мол, без этого достичь прогресса будет невозможно — даже после многочисленных раундов консультаций.

В то же время, спикер диктатора Дмитрий Песков дерзко заявил, что РФ требует от президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ об отступлении ВСУ. Мол, тогда Москва и Киев могли бы перейти к полноформатным мирным переговорам.

