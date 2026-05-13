У Путина шокировали новым циничным заявлением о переговорах и прекращении огня: выдали "условие" для Зеленского

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шокировал заявлением о готовности к переговорам только после выполнения ультиматума Москвы. РФ требует от президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ об отступлении ВСУ.

Заявление спикера диктатора цитируют российские средства массовой пропаганды.

Песков нагло озвучил, что чтобы Россия и Украина могли перейти к полноформатным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и оставить «регионы РФ», очевидно имея в виду временно оккупированные украинские территории, которые Кремль так любит называть «своими».

Из заявления представителя Кремля следует, что теперь агрессор хочет выхода Сил обороны не только с Донбасса, а еще и из Херсонской и Запорожской областей Украины, которые президент Владимир Путин «внес» в конституцию России.

Песков также сказал, что переговоры по урегулированию войны в Украине будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей.

Заметим, что дерзкие высказывания путинского «рупора» появились одновременно с массированной атакой РФ по Украине, которую враг устроил посреди дня 13 мая.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об ожидаемом продолжении контактов с США по войне в Украине, в частности новые визиты в Москву спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Ушаков также подчеркнул, что Кремль дальше требует вывода ВСУ с Донбасса, называя это обязательным условием, без которого прогресс в переговорах невозможен даже после многочисленных раундов консультаций.

К слову, президент США Дональд Трамп опроверг информацию о наличии каких-либо договоренностей с Путиным о передаче всего Донбасса под контроль России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не согласится ни на какие территориальные уступки или инициативы, которые нарушают ее суверенитет. Он отметил, что принципиальным условием мира является сохранение территориальной целостности и нынешних позиций для достижения длительной безопасности. По словам Сибиги, только такой справедливый подход может открыть путь к дальнейшим переговорам.

