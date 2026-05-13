Американские пирожки с говядиной instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Реклама

В своем блоге 18th Century Cook фудблогер Mike Smith продолжает амбициозный кулинарный эксперимент, приготовить все рецепты из книги American Cookery 1796 года автора Амелии Симмонс. Это попытка почувствовать, как питались люди более 200 лет и понять, насколько эти вкусы могут быть актуальными сегодня.

American Cookery Амелии Симмонс instagram.com18thcenturycook / © Instagram

Ингредиенты

Для начинки

запеченная говядина 375 г

яблоки (по желанию) 165 г

смалец 100 г

черный перец 1 ст. л.

корица

мускатный орех

портвейн 25 мл

Для слоеного теста

мука 150 г

соль

вода 90 г

сливочное масло 10 г

сливочное масло для слоеного теста 113 г

Для завершения

яйца

соль

Американские пирожки с говядиной instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Приготовление

Измельчите готовую запеченную говядину. Яблоки нарежьте мелкими кубиками. Смешайте мясо с яблоками, добавьте смалец, черный перец, корицу, мускатный орех и портвейн. Хорошо перемешайте до однородности. В миске соедините муку и соль. Добавьте воду и 10 г сливочного масла, замесите гладкое тесто. Заверните в пленку и оставьте отдохнуть на 20-30 мин. Раскатайте тесто в прямоугольник. В центр выложите предварительно раздавленное холодное масло для слоения. Заверните края теста вокруг масла и аккуратно раскатайте. Сложите тесто в несколько слоев и повторите процесс охлаждения и раскатывания несколько раз, чтобы получить классическое слоеное тесто. Раскатайте готовое тесто. Разрежьте не прямоугольники желаемой формы. В середину положите начинку и заверните тесто, чтобы получился прямоугольный конвертик. Смажьте сверху яйцом и слегка присыпьте солью для красивой золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 35-45 мин, пока тесто не станет золотистым и хрустящим. Дайте немного остыть перед подачей.

Результат, по словам блогера, оказался удивительно гармоничным. Яблоки и говядина работают вместе лучше, чем можно было бы представить, соленость мяса, сладость фруктов и теплые пряности создают многослойный, почти современный вкусовой акцент.

Портвейн добавляет глубины, а специи той самой «старинной» сложности, которая отличает исторические рецепты от современной кухни.

Реклама

Это не просто блюдо из кулинарной книги 1796 года, а напоминание о том, что гастрономические идеи не имеют срока годности. Сочетание яблок и мяса, специй и теста, импровизации и исторической точности создает мост между эпохами.

Новости партнеров