В черном наряде Jacquemus и с отросшим маникюром: Кайя Гербер на мероприятии в Нью-Йорке
24-летняя дочь Синди Кроуфорд в черном костюме продемонстрировала стройную фигуру.
Кайя Гербер посетила мероприятие от Disney в Нью-Йорке. Там модель продемонстрировала стильный образ в черном костюме с бархатными вставками из коллекции прет-а-порте осень-зима 2026 бренда Jacquemus.
Наряд состоял из кроп-топа с квадратным вырезом и длинными рукавами, который обнажал ее живот, и юбки-карандаша с высокой посадкой. Аутфит Кайя дополнила черными мюлями на шпильках.
У нее была волнистая укладка, макияж в нюдово-бронзовых оттенках и длинный нюдовый маникюр, гель-лак которого уже заметно отрос.
