Поездка Кейт Миддлтон в Италию: помощник принцессы рассказал некоторые подробности

Кэтрин с новой энергией возвращается к работе, а ее команда старается найти правильный баланс, чтобы она могла совмещать работу и свое продолжающееся восстановление после болезни.

«Это очень важный момент для принцессы», — сказал помощник Кэтрин. «В 2026 году будет много ярких событий, но это ее первый международный визит после выздоровления… это действительно значимый момент для нее. Я думаю, совершенно правильно, что ее первая международная поездка после болезни будет посвящена проблеме, за решение которой она намерена бороться в течение десятилетий, и которая действительно заслуживает внимания», — цитирует слова помощника издание express.

Двухдневная поездка Кэтрин в Италию посвящена ее работе, подчеркивая решающую роль первых пяти лет жизни ребенка для всего его дальнейшего существования, и позволит принцессе узнать больше о подходе к образованию в итальянском городе Реджио-Эмилии.

Также известно, что принцесса обсуждала визит дома со своей семьей, добавив: «Она много разговаривала со своим мужем Уильямом, и детьми об этой поездке, и они с нетерпением ждут, когда она расскажет о ней по возвращении в Соединенное Королевство», — говорит помощник принцессы Уэльской.

