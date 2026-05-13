Поїздка Кейт Міддлтон до Італії: помічник принцеси розповів деякі подробиці

Через вісімнадцять місяців після того, як принцеса Кетрін оголосила про ремісію, її поїздка до Італії розглядається як важливий крок в одужанні Її Високості.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кетрін з новою енергією повертається до роботи, а її команда намагається знайти правильний баланс, щоб вона могла поєднувати роботу і своє відновлення після хвороби.

«Це дуже важливий момент для принцеси», — сказав помічник Кетрін. «2026 року буде багато яскравих подій, але це її перший міжнародний візит після одужання… це справді значущий момент для неї. Я думаю, цілком правильно, що її перша міжнародна поїздка після хвороби буде присвячена проблемі, за вирішення якої вона має намір боротися протягом десятиліть і яка дійсно заслуговує на увагу», — цитує слова помічника видання express.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Дводенна поїздка Кетрін до Італії присвячена її роботі, наголошуючи на вирішальній ролі перших п’яти років життя дитини для всього її подальшого існування, і дозволить принцесі дізнатися більше про підхід до освіти в італійському місті Реджіо-Емілія.

Також відомо, що принцеса обговорювала візит вдома зі своєю сім’єю: «Вона багато розмовляла зі своїм чоловіком Вільямом і дітьми про цю поїздку, і вони з нетерпінням чекають, коли вона розповість про неї після повернення до Сполученого Королівства», — каже помічник принцеси Уельської.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що під час дводенного візиту до Італії Кейт вручать спеціальну нагороду.

