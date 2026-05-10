Принцеса Уельська в гарному білому вбранні виблискувала на садовій вечірці в Букінгемському палаці

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, провела від імені короля Чарльза перший 2026 року прийом у саду Букінгемського палацу.

Королівське подружжя мало чудовий вигляд у своїх найкращих вбраннях, очолюючи урочистості разом з герцогом і герцогинею Единбурзькими та їхньою королівською кузиною Зарою Тіндалл.

Кетрін була одягнена в біле вбрання, що складається з жакету та максіспідниці в горошок від Self-Portrait. Жакет був прикрашений ґудзиками, квіткою і поясом була підкреслена талія і чудово поєднувався зі спідницею міді зі злегка плісованою обробкою в горошок.

Принцеса доповнила образ туфлями-човниками із золотистої телячої шкіри від Ralph Lauren, вінтажним капелюхом з широкими крисами Mitzi Lorenz, сережками-підвісками з перлами королеви Єлизавети з Бахрейну та перлинним браслетом. Волосся Кейт було розпущене і укладене красивими хвилями – її улюблена зачіска вже кілька років. А завершував лук плетений клатч від Forevernew.

Принц Вільям був одягнений у фрак, блакитну сорочку та жилет, червону краватку в принт, сірі штани в смужку та капелюх-циліндр. Пара мала неймовірно гармонійний вигляд та тепло вітала публіку.

Нагадаємо, раніше на першій садовій вечірці у палаці були присутні король Чарльз та королева Камілла.

