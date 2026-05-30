Скільки насправді зберігаються яйця у холодильнику

У часи, коли ціни на продукти продовжують зростати, ми дедалі уважніше ставимося до того, що лежить у холодильнику. І яйця — один із продуктів, який особливо не хочеться даремно викидати.

Втім, саме навколо них існує найбільше кухонних міфів, про це розповіло видання Martha Stewart. Хтось орієнтується виключно на дату на упаковці, інші проводять знаменитий «тест із водою», а дехто без вагань залишає яйця у дверцятах холодильника тижнями.

Вважається, що цілі яйця у шкаралупі залишаються безпечними приблизно три тижні за умови постійного зберігання у холодильнику. І це важливо, адже навіть якщо дата на упаковці вже минула, яйця все ще можуть бути придатними до споживання.Річ у тім, що ці дати — передусім орієнтир для магазинів та показник пікової якості продукту, а не точна дата його псування. Тобто дата на картонній упаковці — не вирок.

Фермерські яйця іноді можна зберігати без холодильника

Тут є один нюанс, про який мало хто знає. Свіжознесені домашні яйця мають природну захисну оболонку. Вона закриває пори шкаралупи та не дає бактеріям проникати всередину. Саме тому немиті фермерські яйця можуть спокійно лежати за кімнатної температури від двох до чотирьох тижнів.

А ось промислові яйця проходять миття та оброблення, через що ця природна мембрана зникає. Після цього холодильник стає обов’язковою умовою зберігання.

Тож якщо купуєте яйця на ринку чи безпосередньо у фермерів, варто уточнити, чи були вони миті.

Не варто перекладати яйця у красиві контейнери

Так, естетичні керамічні лотки мають красивий вигляд, але оригінальна картонна упаковка працює значно краще. Вона захищає яйця від ударів, зменшує втрату вологи та не дає шкаралупі вбирати запахи інших продуктів. А це важливо, адже шкаралупа яєць пориста та легко поглинає аромати сусідніх продуктів, особливо риби, цибулі чи ферментованих страв.

Якщо ж оригінальної упаковки немає, яйця краще зберігати у герметичному контейнері з позначеною датою.

Найгірше місце для яєць у холодильнику

Це дверцята холодильника. Попри спеціальні відсіки для яєць, саме тут температура постійно змінюється через відкривання та закривання дверцят. Кожен такий перепад — додатковий стрес для продукту.

Найкраще місце для зберігання — середні чи задні полиці холодильника, де температура стабільніша. Ідеально — не вище 4°C.

Як зрозуміти, що яйце свіже

Тест із водою. Найвідоміший кухонний лайфгак працює так: свіже яйце лягає на дно, старіше — стає вертикально, якщо яйце спливає — всередині вже накопичилося забагато повітря. Але «пливуче» яйце — не завжди зіпсоване, це лише сигнал уважніше його перевірити.

Найнадійніший спосіб — запах. Перед приготуванням яйце краще розбивати в окрему миску. Свіже яйце майже не має запаху, зіпсоване — матиме різкий сірчаний аромат, який складно не помітити. У такому випадку продукт потрібно одразу викинути.

Які кольори яйця — норма

Не всі зміни кольору означають псування. Наприклад, каламутний білок — ознака свіжості, невелика червона крапка біля жовтка — просто лопнула судина й це безпечно, легкий жовто-зелений відтінок може бути пов’язаний із вітаміном B2.

А ось рожевий чи яскраво-зелений білок — ознака бактеріального зараження. Таке яйце потрібно негайно викинути.

Подовження свіжості яєць

Кілька простих правил допоможуть зберігати яйця довше:

перевіряйте упаковку у магазині на тріщини

не мийте яйця перед зберіганням

не залишайте їх надовго на кухонному столі

одразу повертайте упаковку у холодильник після використання

тримайте контейнер закритим

Особливо важливо не мити фермерські яйця водою, через пористу шкаралупу бактерії можуть проникнути всередину ще швидше.

