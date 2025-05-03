Чи можна собакам їсти яйця / © Credits

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Відповідь — так, можна, але лише за певних умов. Яйця можуть стати корисним та смачним доповненням до раціону собаки, якщо правильно їх приготувати та не переборщити з кількістю, про це розповіло видання Daily Paws.

Чому яйця корисні для собак

Яйця — це справжня скарбниця поживних речовин:

високоякісний білок, який підтримує м’язи;

жирні кислоти, які зволожують шкіру та надають блиску шерсті;

амінокислоти, вітаміни та мінерали, важливі для імунітету та загального добробуту.

Варене яйце — це безпечний та корисний перекус для більшості собак, якщо немає медичних протипоказань.

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Сирі яйця

Попри те, що деякі прихильники «натурального харчування» рекомендують сирі яйця, існують певні застереження та цього краще уникати.

Чому сирі яйця небезпечні

Ризик сальмонели чи кишкової палички. Навіть одне сире яйце може бути джерелом інфекції.

Передача бактерій іншим тваринам або людям через фекалії.

Білок авідин у сирих білках може знижувати засвоєння біотину — вітаміну, важливого для шкіри й шерсті.

Як правильно готувати яйця для собак

Можна:

варити круто;

готувати яєчню без солі та жирів;

робити паровий омлет без додатків;

використовувати зварені білки чи жовтки як ласощі.

Не можна:

додавати спеції, цибулю чи часник (вони токсичні для собак);

смажити на олії чи вершковому маслі;

готувати з сиром, беконом або вершками;

залишати яйце сирим.

Яєчна шкаралупа

Хоч шкаралупа містить високий вміст кальцію, все ж не рекомендується давати її безконтрольно. Гострі уламки можуть поранити ротову порожнину чи горло вашого улюбленця. Якщо ви думаєте про додатковий кальцій — краще порадьтеся з ветеринаром. Він може запропонувати безпечні добавки, адаптовані під вік, породу та стан здоров’я собаки.

Яйця з приправами

Все, що робить наш сніданок смачним — сіль, перець, цибуля, часник, соуси, — для собак або шкідливе, або токсичне. Особливо небезпечна цибуля — вона може викликати анемію навіть у невеликих кількостях.

Запам’ятайте: яйце має бути простим — як для немовляти, без жодних «смаколиків».

Скільки яєць можна давати собаці

Яйця — додатковий, а не основний корм. Дотримуйтеся правила:

ласощі не мають перевищувати 10% від добової норми калорій;

маленьким собакам — максимум 1 яйце на тиждень;

середнім — до 2–3 разів на тиждень;

великим породам — 1 яйце 2–3 рази на тиждень, але краще уточнити у ветеринара.

Увага: собакам із проблемами нирок, печінки чи зайвою вагою не рекомендовано часто їсти яйця.

Яйця — це корисне та смачне джерело білка для вашого чотирилапого улюбленця, якщо дотримуватись простих правил. Головне — не перестаратися, не додавати нічого зайвого та завжди консультуватися з ветеринаром, перш ніж змінювати раціон. І нехай щасливий гавкіт вашого улюбленця стане найкращим підтвердженням того, що ви — уважний та турботливий господар.