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Можно ли собакам есть яйца
Когда яйцо случайно падает на пол, а ваш пес мгновенно подбегает к «сокровищу» с глазами полными надежды, возникает вполне логичный вопрос: можно ли собакам есть яйца.
Ответ — да, можно, но только при определенных условиях. Яйца могут стать полезным и вкусным дополнением к рациону собаки, если правильно их приготовить и не переборщить с количеством, об этом рассказало издание Daily Paws.
Почему яйца полезны для собак
Яйца — это настоящая сокровищница питательных веществ:
высококачественный белок, поддерживающий мышцы;
жирные кислоты, которые увлажняют кожу и придают блеск шерсти;
аминокислоты, витамины и минералы, важные для иммунитета и общего благосостояния.
Вареное яйцо — это безопасный и полезный перекус для большинства собак, если нет медицинских противопоказаний.
Сырые яйца
Несмотря на то, что некоторые поклонники «натурального питания» рекомендуют сырые яйца, существуют оговорки и этого лучше избегать.
Почему сырые яйца опасны
Риск сальмонеллы или кишечной палочки. Даже одно сырое яйцо может являться источником инфекции.
Передача микробов другим животным либо людям через фекалии.
Белок авидина в сырых белках может снижать усвоение биотина — витамина, важного для кожи и шерсти.
Как правильно готовить яйца для собак.
Можно:
варить вкрутую;
готовить яичницу без соли и жиров;
делать паровой омлет без приложений;
использовать сваренные белки или желтки в качестве лакомства.
Нельзя:
добавлять специи, лук или чеснок (они токсичны для собак);
жарить на масле или сливочном масле;
готовить с творогом, беконом или сливками;
оставлять яйцо сырым.
Яичная скорлупа
Хотя у скорлупы высокое содержание кальция, все же не рекомендуется давать ее бесконтрольно. Острые обломки могут ранить полость рта или горло вашего любимца. Если вы думаете о дополнительном кальции — лучше посоветуйтесь с ветеринаром. Он может предложить безопасные добавки, приспособленные под возраст, породу и состояние здоровья собаки.
Яйца с приправами
Все, что делает наш завтрак вкусным — соль, перец, лук, чеснок, соусы — для собак либо вредно, либо токсично. Особенно опасен лук — он может вызвать анемию даже в небольших количествах.
Запомните: яйцо должно быть простым — как для младенца, без всяких «вкусов».
Сколько яиц можно давать собаке
Яйца — дополнительный, а не основной корм. Соблюдайте правила:
лакомство не должно превышать 10% от суточной нормы калорий;
маленьким собакам — максимум 1 яйцо в неделю;
средним — до 2–3 раз в неделю;
большим породам — 1 яйцо 2–3 раза в неделю, но лучше уточнить у ветеринара.
Внимание: собакам с проблемами почек, печени или лишним весом не рекомендуется часто есть яйца.
Яйца — это полезный и вкусный источник белка для вашего четырехлапого любимца, если придерживаться простых правил. Главное — не переусердствовать, не добавлять ничего лишнего и всегда консультироваться с ветеринаром, прежде чем менять рацион. И пусть счастливый лай вашего любимца станет лучшим подтверждением того, что вы внимательный и заботливый хозяин.