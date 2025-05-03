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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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2 мин

Можно ли собакам есть яйца

Когда яйцо случайно падает на пол, а ваш пес мгновенно подбегает к «сокровищу» с глазами полными надежды, возникает вполне логичный вопрос: можно ли собакам есть яйца.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Можно ли собакам есть яйца

Можно ли собакам есть яйца / © Credits

Ответ — да, можно, но только при определенных условиях. Яйца могут стать полезным и вкусным дополнением к рациону собаки, если правильно их приготовить и не переборщить с количеством, об этом рассказало издание Daily Paws.

Почему яйца полезны для собак

Яйца — это настоящая сокровищница питательных веществ:

  • высококачественный белок, поддерживающий мышцы;

  • жирные кислоты, которые увлажняют кожу и придают блеск шерсти;

  • аминокислоты, витамины и минералы, важные для иммунитета и общего благосостояния.

Вареное яйцо — это безопасный и полезный перекус для большинства собак, если нет медицинских противопоказаний.

Сырые яйца

Несмотря на то, что некоторые поклонники «натурального питания» рекомендуют сырые яйца, существуют оговорки и этого лучше избегать.

Почему сырые яйца опасны

  • Риск сальмонеллы или кишечной палочки. Даже одно сырое яйцо может являться источником инфекции.

  • Передача микробов другим животным либо людям через фекалии.

  • Белок авидина в сырых белках может снижать усвоение биотина — витамина, важного для кожи и шерсти.

Как правильно готовить яйца для собак.

Можно:

  • варить вкрутую;

  • готовить яичницу без соли и жиров;

  • делать паровой омлет без приложений;

  • использовать сваренные белки или желтки в качестве лакомства.

Нельзя:

  • добавлять специи, лук или чеснок (они токсичны для собак);

  • жарить на масле или сливочном масле;

  • готовить с творогом, беконом или сливками;

  • оставлять яйцо сырым.

Яичная скорлупа

Хотя у скорлупы высокое содержание кальция, все же не рекомендуется давать ее бесконтрольно. Острые обломки могут ранить полость рта или горло вашего любимца. Если вы думаете о дополнительном кальции — лучше посоветуйтесь с ветеринаром. Он может предложить безопасные добавки, приспособленные под возраст, породу и состояние здоровья собаки.

Яйца с приправами

Все, что делает наш завтрак вкусным — соль, перец, лук, чеснок, соусы — для собак либо вредно, либо токсично. Особенно опасен лук — он может вызвать анемию даже в небольших количествах.

Запомните: яйцо должно быть простым — как для младенца, без всяких «вкусов».

Сколько яиц можно давать собаке

Яйца — дополнительный, а не основной корм. Соблюдайте правила:

  • лакомство не должно превышать 10% от суточной нормы калорий;

  • маленьким собакам — максимум 1 яйцо в неделю;

  • средним — до 2–3 раз в неделю;

  • большим породам — 1 яйцо 2–3 раза в неделю, но лучше уточнить у ветеринара.

Внимание: собакам с проблемами почек, печени или лишним весом не рекомендуется часто есть яйца.

Яйца — это полезный и вкусный источник белка для вашего четырехлапого любимца, если придерживаться простых правил. Главное — не переусердствовать, не добавлять ничего лишнего и всегда консультироваться с ветеринаром, прежде чем менять рацион. И пусть счастливый лай вашего любимца станет лучшим подтверждением того, что вы внимательный и заботливый хозяин.

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