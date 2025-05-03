Кровавый инцидент на фестивале: в результате давки есть погибшие

Фестиваль в Индии / © скриншот с видео

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В штате Гоа, Индия, во время празднования фестиваля Shri Lairai Zatra в храме произошла давка, повлекшая шесть погибших и 55 пострадавших. Инцидент произошел в пятницу вечером в селе Ширгао, где сотни людей приняли участие в традиционных мероприятиях, в том числе в ходьбе по огню.

Об этом сообщает Reuters.

Давка произошла в пятницу вечером во время ежегодного фестиваля Shri Lairai Zatra были свидетелями религиозной церемонии, и безумие, вызванное ритуалом, спровоцировало давку», — сказал офицер полиции в столице штата Гоа Панджим Чадонкар.

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По его словам, шесть человек погибли, а восемь получили тяжелые ранения. Это типичная ситуация для Индии, где из-за огромных толп на религиозных собраниях часто случаются трагедии из-за пренебрежения мерами безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате давки на фестивале Маха Кумбха Мела в Индии погибли не менее 30 человек, еще 60 получили травмы.