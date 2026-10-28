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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 29 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна незначительно усилилась по отношению к иностранной валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на четверг, 29 октября. Доллар потерял 1 коп. Евро упал на 9 коп., Польский злотый уменьшился на 3 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,59 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,76 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,52 (-3 коп.)

Как сообщалось, в Украине продолжается изъятие из оборота старых банкнот гривны. Со 2 марта этого года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов потеряли статус платежного средства. В то же время купюры номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен тех же лет выпуска остаются законным платежным средством.

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