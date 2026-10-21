Какой церковный праздник в Украине 28 октября

Церковный праздник 28 октября / © unsplash.com

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28 октября (10 ноября), в православном календаре день памяти мучеников Терентия и Неонилы. Терентий и Неонила жили во времена, когда христиане подвергались преследованиям из-за отказа поклоняться языческим богам и выполнять религиозные обряды в честь римских императоров. По церковному преданию, они были супругами и воспитывали детей в христианской вере.

Святые пытались строить семейную жизнь на основе христианских добродетелей: любви, взаимной поддержки, милосердия и уважения к ближним. Они придерживались своих убеждений и не отрекались от веры, несмотря на опасность, которая угрожала последователям Христа.

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В периоды гонений на христиан от людей требовали отречься от своей веры и принести жертвы языческим божествам. Те, кто отказывался подчиниться, могли подвергаться допросам, пыткам и смертной казни.

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По церковному преданию, Терентий и Неонила остались верны Христу даже перед лицом преследований. Они не согласились отказаться от своих убеждений, поэтому их почитают как мучеников.

Церковный праздник 28 октября — день памяти мученицы Параскевы в Иконии.

Параскева родилась в Иконии — древнем городе в Малой Азии, на территории современной Турции. По церковному преданию, она происходила из благочестивой христианской семьи. Ее родители уважали пятницу как день воспоминания страданий Иисуса Христа, потому и назвали дочь Параскевой. Это имя происходит от греческого слова, означающего «пятница» или «приготовление».

Сызмальства девушка росла в атмосфере христианской веры, училась милосердию, помогала нуждающимся и стремилась жить в соответствии с евангельскими заповедями. После смерти родителей она по преданию посвятила себя служению Богу и благотворительности.

Параскева не стремилась к материальному состоянию или общественному признанию. Она проповедовала христианское учение, призывала людей отказываться от языческих культов и рассказывала о вере во Христа.

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Жизнь Параскевы пришлась на период, когда римские власти преследовали христиан за отказ участвовать в языческих обрядах. Преданность Христу могла стать причиной допросов, заключения и жестоких наказаний.

По церковному преданию, Параскеву арестовали из-за ее проповеднической деятельности. От нее требовали отречься от христианской веры и принести жертву языческим божествам. Однако праздники не согласились выполнить это требование.

Ее пытались заставить отказаться от своих убеждений, применяя угрозы и пытки. Несмотря на страдания, Параскева оставалась непоколебимой и продолжала исповедовать христианство.

По преданию, после длительных пыток Параскеву казнили по приказу представителей римских властей. Она не отреклась от Христа даже перед угрозой смерти, поэтому Церковь почитает ее как мученицу.

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Церковный праздник в Украине 28 октября по старому календарю

По старому календарю 28 октября в Украине чтили память преподобного Евфимия Солунского. Христианский подвижник IX века, посвятивший свою жизнь служению Богу, молитве и духовному совершенствованию. По церковному преданию, он избрал монашеский путь, стремился к уединению и строго соблюдал монашеские правила.

Приметы 28 октября

Народные приметы 28 октября / © pexels.com

Если 28 октября морозно — ждали раннего начала холодной зимы.

Если идет снег, зима могла быть снежной, а снежный покров обещали длительные холода.

Если дует сильный ветер, ожидали неустойчивую погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 28 октября

По народным обычаям женщинам в этот день советовали воздерживаться от стирки, уборки, шитья, вязания и другой домашней работы. Считалось, что нарушение этих правил может повлечь за собой несчастье и материальные трудности. Особое внимание было уделено поведению и отношениям с близкими. На праздник пытались избегать конфликтов, оскорбительных высказываний и ссор.

Что можно делать 28 октября

Святую Параскеву в народной традиции считают покровительницей женщин, защитницей семейного благополучия и семейного счастья. В молитвах к ней просят помощи в создании крепкой семьи, гармонии между супругами, здоровье для детей и благополучном течении родов. По древним поверьям, икона святой Параскевы приносит жилища достаток, согласие и оберегает домочадцев от недугов. Ее образ традиционно украшали душистыми лекарственными растениями. Люди верили, что эти травы обладают целебной силой: их прикладывали к больным участкам тела или добавляли в воду для купания детей.

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