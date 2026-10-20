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Дата публикации
Категория
Проспорт
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ПСЖ с Забарным одержал победу над "Барселоной" в безумном матче Лиги чемпионов

Украинец вышел на замену на 59-й минуте.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на своем поле одолел "Барселону" в матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 4:2.

Парижане открыли счет на 38-й минуте встречи — Дезире Дуэ точно пробил под левую штангу после передачи Жуана Невеша.

На старте второго тайма каталонцы отыгрались — на 55-й минуте Хави Эспарт сыграл в стенку с Фермином Лопесом, после чего из пределов штрафной площадки поразил ближний угол.

На 59-й минуте главный тренер парижского клуба Луис Энрике сделал двойную замену: травмированных Маркиньоса и Хвичу Кварацхелию заменили украинский защитник Илья Забарный и Магнес Аклиуш.

На 72-й минуте ПСЖ снова вышел вперед — Люка Эрнандес забил ударом головой в ближний угол после подачи Дуэ с углового.

На 79-й минуте подопечные Ханси Флика во второй раз в этом поединке сравняли счет — Ламин Ямаль после сольного прохода отправил мяч в ближний угол.

Однако уже на 81-й минуте французский клуб в третий раз повел в счете — Витинья забил гол ударом из-за пределов штрафной площадки.

А на 86-й минуте ПСЖ отправил четвертый мяч в ворота "Барселоны" — Фабиан Руис на дальней штанге замкнул прострел Ашрафа Хакими с правого фланга.

Для Забарного это был второй матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Он также отыграл весь поединок против братиславского "Слована" в первом туре.

Для "Барселоны" это первое поражение в сезоне, до этого "сине-гранатовые" выиграли все 11 матчей. ПСЖ продлил свою победную серию во всех турнирах до семи поединков.

Сейчас парижане с 9 очками после трех туров лидируют в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. Каталонцы с 6 баллами занимают пятую позицию.

В следующем туре самого престижного еврокубка ПСЖ на выезде сыграет с "Вильярреалом", а "Барселона" примет "Астон Виллу". Оба матча запланированы на 3 ноября.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

Ранее сообщалось, что Забарный забил гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции.

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