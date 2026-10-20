Трамп выставил Украине счет за помощь: что хочет получить

Счет за поддержку: Трамп рассказал, что хочет забрать в Украине — от земель до редкоземельных металлов / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы Украина расплатилась с ним своими землями, редкоземельными металлами и другими ресурсами.

Об этом Трамп заявил во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

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Он в очередной раз повторил, что США якобы выделили Киеву 350 млрд долларов, хотя в Украине эту цифру отрицали.

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«И я настаивал на том, чтобы получить что-то за эти деньги, и мы получили очень большой участок земли, редкоземельные металлы и другие вещи. Посмотрим, во что это выльется. Но Украина должна хотеть урегулировать эту войну. Зеленский должен хотеть урегулировать эту войну. И если он этого не хочет, я думаю, это будет очень плохо», — заявил президент США.

Трамп добавил, что Украина должна стремиться к заключению соглашения, потому что Соединенные Штаты «израсходовали огромные средства и Европа также потратила огромные средства».

«Мы предоставили Украине много помощи. Вместо этого мы получили абсолютно ничего, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь», — посетовал он.

Отметим, что в августе Трамп уже заявлял, что США могут получить почти все редкоземельные ресурсы Украины.

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Напомним, в 2025 году Украина и США заключили соглашение о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Документ, который часто называют соглашением о редкоземельных металлах.

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