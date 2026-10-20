- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1296
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп выставил Украине счет за помощь: что хочет получить
Трамп еще не помог закончить войну в Украине, а уже выставил прайс за услуги США.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы Украина расплатилась с ним своими землями, редкоземельными металлами и другими ресурсами.
Об этом Трамп заявил во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
Он в очередной раз повторил, что США якобы выделили Киеву 350 млрд долларов, хотя в Украине эту цифру отрицали.
«И я настаивал на том, чтобы получить что-то за эти деньги, и мы получили очень большой участок земли, редкоземельные металлы и другие вещи. Посмотрим, во что это выльется. Но Украина должна хотеть урегулировать эту войну. Зеленский должен хотеть урегулировать эту войну. И если он этого не хочет, я думаю, это будет очень плохо», — заявил президент США.
Трамп добавил, что Украина должна стремиться к заключению соглашения, потому что Соединенные Штаты «израсходовали огромные средства и Европа также потратила огромные средства».
«Мы предоставили Украине много помощи. Вместо этого мы получили абсолютно ничего, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь», — посетовал он.
Отметим, что в августе Трамп уже заявлял, что США могут получить почти все редкоземельные ресурсы Украины.
Напомним, в 2025 году Украина и США заключили соглашение о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Документ, который часто называют соглашением о редкоземельных металлах.