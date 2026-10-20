Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин

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Россия возобновила поставки дизельного топлива традиционным покупателям после отмены запрета на экспорт. По меньшей мере два танкера отправились из российского балтийского порта Приморск в Турцию и Бразилию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходства Kpler и LSEG.

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Куда направляются танкеры с российским дизелем

По данным Kpler, танкер Leruo вышел из Приморска 16 октября и следует в бразильский город Манаус. Другое судно, Dolunay, отправилось из российского порта 14 октября и следует в турецкую Аланию.

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Каждый танкер перевозит около 300 тысяч баррелей дизельного топлива. Марокко также начало импортировать российский дизель после отмены экспортных ограничений.

По данным Kpler, в этом году на Турцию пришлось около 34% отгрузок российского дизеля, на Бразилию — 24%, а на Марокко — 10%.

Как изменились объемы экспорта российского дизеля

Россия отменила свой запрет на экспорт дизельного горючего 9 октября. Ограничения ввели из-за дефицита топлива внутри страны, который усилился после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

По данным Kpler, с начала года российский экспорт дизеля составил примерно 345 тысяч баррелей в сутки — на 41% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В период с 11 по 20 октября объемы загрузки дизеля на танкеры достигли около 210 тысяч тонн, или 1,56 млн баррелей.

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Договоренности с Дональдом Трампом предусматривают временное ослабление американских санкций по поставкам российского горючего на мировые рынки. В то же время эмбарго ЕС и Великобритании на импорт российского горючего остается в силе.

Сколько дизеля Россия планирует экспортировать

Дональд Трамп заявлял, что Россия должна немедленно поставить на мировые рынки 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — еще 500 тысяч тонн, а впоследствии — 1 млн тонн. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что до конца года российский экспорт может возрасти до 3,5 млн тонн в месяц.

По оценке аналитиков, такие объемы могли бы существенно увеличить предложение на мировом рынке дизеля. В то же время европейские фьючерсы на дизель после договоренностей не претерпели значительных изменений: во вторник премия к нефти Brent составляла около 80 долларов за баррель.

Соглашение Трампа с Россией по дизелю — последние новости

Решение Вашингтона ослабить ограничения по российскому топливу уже повлияло на ожидания участников энергетического рынка. Цены на нефть после решения Трампа снизились, поскольку рынок ожидает возможное увеличение российского экспорта. Однако аналитики предостерегают, что последствия для цен зависят от реальных объемов поставок и продолжительности ослабления ограничений.

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Договоренности по поставкам российского дизеля вызвали вопросы о политических планах Вашингтона: какую цель преследует Трамп, заключая соглашение с Москвой на фоне войны против Украины. По данным СМИ, ослабление ограничений на российское горючее могло быть частью более широкой дипломатической стратегии США.

В то же время увеличение экспорта происходит на фоне проблем с горючим внутри самой России. Дефицит дизеля в России вызвал недовольство среди местных потребителей, жалующихся на высокие цены и нехватку горючего. На этом фоне решение Кремля наращивать поставки за границу стало предметом критики внутри страны.

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