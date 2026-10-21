Истребитель Су-30СМ / © Shutterstock

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В Калининградской области России 21 октября потерпел крушение военный истребитель Су-30СМ. Оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и Минобороны РФ.

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По информации пабликов, авиакатастрофа произошла в Черняховском районе — между селами Тимофеевка и Зеленый Бор.

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Оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы. Их доставили в военный госпиталь. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

В российском Минобороны уточнили, что самолет Су-30 разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном районе. Экипаж катапультировался, угрозы жизни пилотов нет.

Момент падения Су-30СМ в Калининградской области

Характеристики Су-30СМ

Су-30СМ — это российский двухместный многоцелевой всепогодный истребитель поколения 4++, предназначенный для получения преимущества в воздухе, уничтожения наземных и надводных целей и ведения разведки. Боевая машина обладает сверхвысокой маневренностью и способна развивать максимальную скорость до 2125 км/ч. на высоте и около 1350 км/ч. около земли. Самолет имеет практическую дальность полета до 3000 км, боевой радиус около 1500 км и поднимается на высоту до 17 300 м. Экипаж истребителя состоит из двух человек — пилота и штурмана-оператора.

Кроме встроенной 30-мм автоматической пушки ГШ-30-1, Су-30СМ способен нести управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Р-73, Р-27 и Р-77, высокоточное вооружение «воздух-поверхность» серий Х-29, Х-31 и Х-59.

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Напомним, в сентябре в Амурской области РФ во время учебно-тренировочного полета без боеприпасов разбился стратегический бомбардировщик Ту-95. По сообщению Минобороны РФ, в результате катастрофы погибли шесть членов экипажа, еще один военный получил травмы.

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