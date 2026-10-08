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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Самолет разбился сразу после взлета — есть погибшие

В США произошла трагедия — разбился легкомоторный самолет. По последним данным, двое погибших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте трагедии

На месте трагедии / © Associated Press

Два человека погибли во время аварии легкомоторного самолета в американском штате Калифорния.

Об этом сообщает The New York Post.

Воздушное судно потерпело крушение сразу после взлета недалеко от муниципального аэропорта Петалумы и расположенного рядом гольф-клуба Rooster Run.

Личности погибших и причины крушения устанавливаются.

Напомним, на американской авиабазе Шпангдалем в германском регионе Айфель разбился истребитель F-16. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться. В результате аварии один человек получил ранения.

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