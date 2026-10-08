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Самолет разбился сразу после взлета — есть погибшие
В США произошла трагедия — разбился легкомоторный самолет. По последним данным, двое погибших.
Два человека погибли во время аварии легкомоторного самолета в американском штате Калифорния.
Об этом сообщает The New York Post.
Воздушное судно потерпело крушение сразу после взлета недалеко от муниципального аэропорта Петалумы и расположенного рядом гольф-клуба Rooster Run.
Личности погибших и причины крушения устанавливаются.
Напомним, на американской авиабазе Шпангдалем в германском регионе Айфель разбился истребитель F-16. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться. В результате аварии один человек получил ранения.
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