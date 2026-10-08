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Літак розбився одразу після зльоту — є загиблі
У США сталася трагедія — розбився легкомоторний літак. За останніми даними, двоє загиблих.
Двоє осіб загинули під час аварії легкомоторного літака в американському штаті Каліфорнія.
Про це повідомляє The New York Post.
Повітряне судно зазнало аварії одразу після зльоту недалеко від муніципального аеропорту Петалуми і розташованого поруч гольф-клубу Rooster Run.
Особи загиблих та причини катастрофи встановлюються.
Нагадаємо, на американській авіабазі Шпангдалем у німецькому регіоні Айфель розбився винищувач F-16. За попередніми даними, пілот встиг катапультуватися. Внаслідок аварії одна людина дістала поранення.
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