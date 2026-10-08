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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Літак розбився одразу після зльоту — є загиблі

У США сталася трагедія — розбився легкомоторний літак. За останніми даними, двоє загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці трагедії

На місці трагедії / © Associated Press

Двоє осіб загинули під час аварії легкомоторного літака в американському штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє The New York Post.

Повітряне судно зазнало аварії одразу після зльоту недалеко від муніципального аеропорту Петалуми і розташованого поруч гольф-клубу Rooster Run.

Особи загиблих та причини катастрофи встановлюються.

Нагадаємо, на американській авіабазі Шпангдалем у німецькому регіоні Айфель розбився винищувач F-16. За попередніми даними, пілот встиг катапультуватися. Внаслідок аварії одна людина дістала поранення.

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