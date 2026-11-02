Астрологічний прогноз на 2–3 листопада

Ведмідь / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 24-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час, коли не тільки можна, але й потрібно ставати до реалізації важливих проєктів у всіх сферах життя, але насамперед — у професії та фінансах.

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Символ дня: ведмідь.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: нефрит, обсидіан.

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За яку частину тіла відповідає: пахви, лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що виникли в цей час, можуть бути спричинені психосоматичними причинами, але загалом не є небезпечними.

Харчування протягом дня: необхідно максимально обмежити споживання рідини — навіть від перших страв краще відмовитися.

Стрижка дня: не найкращий час для стрижки — вона може спричинити меланхолію та проблеми зі здоров’ям.

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Магія та містика дня: можна ворожити на події в особистому житті.

Сни дня: сни цих ночей вказують людині на її внутрішню проблему.

Табу дня: заборонені будь-які шкідливі звички.

Цитата дня: «Подорож — це нагорода» (Стів Джобс).

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