Два літаки зіткнулися в небі: четверо пілотів загинули під час навчального польоту

Авіакатастрофа. / © Associated Press

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На Філіппінах під час навчального польоту зіткнулися два військові літаки. Унаслідок аварії загинули всі четверо пілотів, які перебували на бортах.

Про це заявили філіппінські офіційні особи, повідомляють видання Reuters і Associated Press.

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Зазначається, що інцидент стався вдень 23 жовтня у провінції Батангас на південь від Маніли. За даними влади, два літаки SF-260 зіткнулися на низькій висоті, а потім впали на території авіабази Фернандо в місті Ліпа.

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За попередніми даними, на землі ніхто не постраждав.

Повітряні сили тимчасово призупинили польоти свого флоту навчальних літаків SF-260 до завершення розслідування причин аварії. Зауважимо, що у травні двоє пілотів загинули внаслідок аварії навчально-тренувального літака SF-260 у гірській місцевості на півночі Філіппін.

Як повідомлялося, у вересні під час проведення масштабного авіашоу поблизу Афін розбився військовий винищувач, що призвело до сильної пожежі. Літак стрімко втратив висоту та впав на землю просто на очах у тисяч глядачів за лічені хвилини після початку виступу. Наразі екстрені служби.

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