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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Пожежа в "Орлиному гнізді" нацистів: поліція затримала підозрювального

У Німеччині поліція затримала підозрюваного після пожежі в Кельштайнхаусі у Баварії. Поліція розслідує версію навмисного підпалу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Німеччині сталася пожежа в “Кельштайнхаусі”

У Німеччині сталася пожежа в «Кельштайнхаусі» / © Getty Images

У Німеччині, на знаменитому Оберзальцберзі, сталася велика пожежа в «Кельштайнхаусі», відомому як «Орлине гніздо» — колишньому гірському притулку нацистського керівництва.

Про це повідомляє Spiegel.

Рятувальні служби отримали виклик в п’ятницю ввечері та виявили масштабну пожежу. Поліція вже затримала підозрюваного, але зв’язок його із загорянням ще не встановлено.

Зазначається, що ніхто не постраждав і будівля, зведена 1938 року, була порожня на момент інциденту.

Доступ пожежних машин до «Кельштайнхауса» був ускладнений через розташування будівлі. Крім того, у безпосередню близькість до ресторану та самої будівлі можна було потрапити лише у важкому дихальному апараті.

Довідка: «Кельштайнхаус», розташований на висоті 1834 метрів, від 1952 року функціонує як гірський готель. Будівля була зведена 1938 року й розташовувалася в житловому та урядовому районі націонал-соціалістичного керівництва, закритому для громадськості.

Будівля розташована на вершині гори і призначалася виключно для високопоставлених нацистів. Адольф Гітлер відвідував її лише кілька разів. Всупереч поширеній думці, «Кельштайнхаус» не був подарунком до 50-річчя Гітлера 1939 року, як зазначено на веб-сайті будинку.

Нагадаємо, Асоціація Міжнародного комітету Маутгаузена в Австрії попросила владу міста Браунау, в якому 1889 року народився Адольф Гітлер, перейменувати дві вулиці, названі на честь нацистів, а також позбавити почесного громадянства композитора, пов’язаного з фюрером.

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