Гітлера Муссоліні обрали мером містечка

Гітлер Муссоліні переміг на виборах мера. Фото: Infobae Perú/Difusión

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Кандидат із незвичайним ім’ям Гітлер Муссоліні Флорес виграв на виборах мера перуанського округу Керопалка.

Про це повідомляє Infobae.

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Він обійшов найближчого конкурента на 25 голосів.

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Виборча комісія опублікувала дані, згідно з якими кандидат набрав 229 голосів. У відсотковому співвідношенні це 34,54% усіх бюлетенів, визнаних дійсними.

Ім’я Гітлера Муссоліні Флореса викликало інтерес за межами країни. Проте немає свідчень, що політик поділяє погляди своїх відомих тезок.

«Це моє справжнє ім’я, і батьки дали мені його при народженні», — пояснив він.

Голосування в Керопальці стало частиною масштабного виборчого процесу — 4 жовтня в Перу відбулися регіональні та муніципальні вибори 2026 року, у яких взяли участь понад 26 мільйонів виборців по всій країні. Громадяни обирали керівників регіонів, провінцій та округів на наступний термін повноважень.

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Нагадаємо, у невеликому французькому містечку Арсі-сюр-Об (регіон Гранд-Ест) другий тур муніципальних виборів став темою для обговорення у соцмережах. Причиною стала незвичайна подібність прізвищ головних кандидатів на посаду мера до імен відомих політичних діячів.

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