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Гітлера Муссоліні обрали мером містечка
У Перу кандидат на ім’я Гітлер Муссоліні переміг на виборах мера.
Кандидат із незвичайним ім’ям Гітлер Муссоліні Флорес виграв на виборах мера перуанського округу Керопалка.
Про це повідомляє Infobae.
Він обійшов найближчого конкурента на 25 голосів.
Виборча комісія опублікувала дані, згідно з якими кандидат набрав 229 голосів. У відсотковому співвідношенні це 34,54% усіх бюлетенів, визнаних дійсними.
Ім’я Гітлера Муссоліні Флореса викликало інтерес за межами країни. Проте немає свідчень, що політик поділяє погляди своїх відомих тезок.
«Це моє справжнє ім’я, і батьки дали мені його при народженні», — пояснив він.
Голосування в Керопальці стало частиною масштабного виборчого процесу — 4 жовтня в Перу відбулися регіональні та муніципальні вибори 2026 року, у яких взяли участь понад 26 мільйонів виборців по всій країні. Громадяни обирали керівників регіонів, провінцій та округів на наступний термін повноважень.
Нагадаємо, у невеликому французькому містечку Арсі-сюр-Об (регіон Гранд-Ест) другий тур муніципальних виборів став темою для обговорення у соцмережах. Причиною стала незвичайна подібність прізвищ головних кандидатів на посаду мера до імен відомих політичних діячів.