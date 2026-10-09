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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Гітлера Муссоліні обрали мером містечка

У Перу кандидат на ім’я Гітлер Муссоліні переміг на виборах мера.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Гітлер Муссоліні переміг на виборах мера. Фото: Infobae Perú/Difusión

Гітлер Муссоліні переміг на виборах мера. Фото: Infobae Perú/Difusión

Кандидат із незвичайним ім’ям Гітлер Муссоліні Флорес виграв на виборах мера перуанського округу Керопалка.

Про це повідомляє Infobae.

Він обійшов найближчого конкурента на 25 голосів.

Виборча комісія опублікувала дані, згідно з якими кандидат набрав 229 голосів. У відсотковому співвідношенні це 34,54% усіх бюлетенів, визнаних дійсними.

Ім’я Гітлера Муссоліні Флореса викликало інтерес за межами країни. Проте немає свідчень, що політик поділяє погляди своїх відомих тезок.

«Це моє справжнє ім’я, і батьки дали мені його при народженні», — пояснив він.

Голосування в Керопальці стало частиною масштабного виборчого процесу — 4 жовтня в Перу відбулися регіональні та муніципальні вибори 2026 року, у яких взяли участь понад 26 мільйонів виборців по всій країні. Громадяни обирали керівників регіонів, провінцій та округів на наступний термін повноважень.

Нагадаємо, у невеликому французькому містечку Арсі-сюр-Об (регіон Гранд-Ест) другий тур муніципальних виборів став темою для обговорення у соцмережах. Причиною стала незвичайна подібність прізвищ головних кандидатів на посаду мера до імен відомих політичних діячів.

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