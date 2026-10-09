Гитлера Муссолини избрали мэром городка

Гитлер Муссолини победил на мэрских выборах. Фото: Infobae Perú/Difusión

Реклама

Кандидат с необычным именем Гитлер Муссолини Флорес выиграл на выборах мэра перуанского округа Керопалка.

Об этом сообщает Infobae.

Реклама

Он обошел ближайшего конкурента в 25 голосов.

Реклама

Избирательная комиссия опубликовала данные, согласно которым кандидат набрал 229 голосов. В процентном соотношении это 34,54% всех бюллетеней, признанных действительными.

Имя Гитлера Муссолини Флореса вызвало энтузиазм за пределами страны. Однако нет свидетельств, что политик разделяет взгляды своих известных тезок.

«Это мое настоящее имя, и родители дали мне его при рождении», — объяснил он.

Голосование в Керопальце стало частью масштабного избирательного процесса — 4 октября в Перу состоялись региональные и муниципальные выборы 2026 года, в которых приняли участие более 26 миллионов избирателей по всей стране. Граждане выбирали руководителей регионов, провинций и округов на следующий срок полномочий.

Реклама

Напомним, в небольшом французском городке Арси-сюр-Об (регион Гранд-Эст) второй тур муниципальных выборов стал темой для обсуждения в соцсетях. Причиной послужило необычное сходство фамилий главных кандидатов на должность мэра к именам известных политических деятелей.

Новости партнеров

Новости партнеров