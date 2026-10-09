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Гитлера Муссолини избрали мэром городка
В Перу кандидат по имени Гитлер Муссолини победил на выборах мэра.
Кандидат с необычным именем Гитлер Муссолини Флорес выиграл на выборах мэра перуанского округа Керопалка.
Об этом сообщает Infobae.
Он обошел ближайшего конкурента в 25 голосов.
Избирательная комиссия опубликовала данные, согласно которым кандидат набрал 229 голосов. В процентном соотношении это 34,54% всех бюллетеней, признанных действительными.
Имя Гитлера Муссолини Флореса вызвало энтузиазм за пределами страны. Однако нет свидетельств, что политик разделяет взгляды своих известных тезок.
«Это мое настоящее имя, и родители дали мне его при рождении», — объяснил он.
Голосование в Керопальце стало частью масштабного избирательного процесса — 4 октября в Перу состоялись региональные и муниципальные выборы 2026 года, в которых приняли участие более 26 миллионов избирателей по всей стране. Граждане выбирали руководителей регионов, провинций и округов на следующий срок полномочий.
Напомним, в небольшом французском городке Арси-сюр-Об (регион Гранд-Эст) второй тур муниципальных выборов стал темой для обсуждения в соцсетях. Причиной послужило необычное сходство фамилий главных кандидатов на должность мэра к именам известных политических деятелей.