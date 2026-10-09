ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

Гитлера Муссолини избрали мэром городка

В Перу кандидат по имени Гитлер Муссолини победил на выборах мэра.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гитлер Муссолини победил на мэрских выборах. Фото: Infobae Perú/Difusión

Гитлер Муссолини победил на мэрских выборах. Фото: Infobae Perú/Difusión

Кандидат с необычным именем Гитлер Муссолини Флорес выиграл на выборах мэра перуанского округа Керопалка.

Об этом сообщает Infobae.

Он обошел ближайшего конкурента в 25 голосов.

Избирательная комиссия опубликовала данные, согласно которым кандидат набрал 229 голосов. В процентном соотношении это 34,54% всех бюллетеней, признанных действительными.

Имя Гитлера Муссолини Флореса вызвало энтузиазм за пределами страны. Однако нет свидетельств, что политик разделяет взгляды своих известных тезок.

«Это мое настоящее имя, и родители дали мне его при рождении», — объяснил он.

Голосование в Керопальце стало частью масштабного избирательного процесса — 4 октября в Перу состоялись региональные и муниципальные выборы 2026 года, в которых приняли участие более 26 миллионов избирателей по всей стране. Граждане выбирали руководителей регионов, провинций и округов на следующий срок полномочий.

Напомним, в небольшом французском городке Арси-сюр-Об (регион Гранд-Эст) второй тур муниципальных выборов стал темой для обсуждения в соцсетях. Причиной послужило необычное сходство фамилий главных кандидатов на должность мэра к именам известных политических деятелей.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie