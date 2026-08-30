"Если бы я была Гитлером": полька в метро Гамбурга набросилась на украинок

Германия Фото иллюстративный / © Associated Press

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В Германии, в Гамбурге, произошел конфликт между несколькими пассажирками, который быстро получил огласку в соцсетях. Женщина, которую пользователи идентифицируют как гражданку Польши через язык общения, оскорбила украинок, ехавших с ней рядом в вагоне метро, и заявила, что россияне являются «нормальными людьми».

Видео распространили пользователи Threads.

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История быстро распространилась в Сети и собрала сотни комментариев.

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Что произошло в метро Гамбурга

По словам авторов публикации, конфликт начался после того, как несколько девушек разговаривали на украинском языке в вагоне метро.

На видео слышно, как женщина обращается к ним с образами и призывает «забирать чемоданы и ехать в Украину». Во время спора она также негативно высказывается об украинцах и говорит, что россияне — «нормальный народ».

В ролике также звучит фраза на польском языке, которую пользователи перевели как: «Если бы я была Гитлером».

Соцсети разделились

Видео вызвало бурную реакцию пользователей Threads. В комментариях появились как слова поддержки украинок, так и сообщения о защите женщины или с отрицанием ее польского происхождения.

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Часть пользователей осудила поведение пассажирки и назвала ее выражение проявлением ксенофобии.

«Это видео является основанием для подачи заявления в полицию. Здесь четко слышна дискриминация по этническому происхождению, оскорблениям и т.д. Здесь собралось несколько статей на человека», — говорится в одном из комментариев.

Другие отмечали, что подобное поведение неприемлемо независимо от национальности участников конфликта.

Также были комментарии по поводу природы такой ненависти.

«Я не понимаю ни слова, я немка. Но поляки еще раз подтверждают, почему мы их не особенно любим в Германии. Кроме немецких неонацистов, поляки имеют наибольшую социальную зависть. Страх, что украинцы могут у них что-то отобрать, делает их такими агрессивными. Отвратительно. Также пить пиво в гамбургском метро запрещено. Я вызывала бы железнодорожную охрану. Они бы с этим разобрались», — написала пользовательница.

Также часть авторов утверждала, что на видео якобы нет польки, а конфликт мог быть постановочным. Никаких подтверждений этих утверждений нет.

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Официальной реакции пока не было

Отсутствуют официальные комментарии полиции Гамбурга или других немецких органов по этому видео. Также не подтверждено лицо попавшей на запись женщины и не установлены все обстоятельства конфликта.

Инцидент продолжает активно обсуждаться в соцсетях, где пользователи спорят о причинах конфликта, языке вражды и отношении к украинцам за рубежом.

Напомним, в Познани поляки избили мужчину, приняв его за украинца. Во время нападения звучали оскорбления в адрес УПА и Бандеры.

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