В Польше объявили тревогу: что произошло

Польша / © Unsplash

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В воскресенье, 30 августа, граничащие с Украиной жители Люблинского воеводства Польши получили экстренное SMS-сообщение от правительственного Центра безопасности (RCB). В нем предупреждали о массированной воздушной атаке России на западные области Украины.

Об этом идет речь в сообщении onet.pl.

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Предупреждение поступило около 15:07 по местному времени.

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«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! На территории западной Украины идет массированная воздушная атака. Следите за сообщениями», — говорилось в первом сообщении.

Впрочем, уже через несколько минут RCB отправил жителям региона новое SMS. В 15:13 предварительный сигнал был отменен.

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Массированная атака на территории западной Украины завершилась. Угрозы на территории Республики Польша нет. Следите за сообщениями», — сообщил Центр безопасности.

Таким образом, польские власти проинформировали население о воздушной опасности, которая на тот момент продолжалась непосредственно на территории Украины, но не сообщала об угрозе самой Польше.

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Польша изменяет систему предупреждения об опасности

Вопрос работы польской системы оповещения стал особенно актуален после российской атаки 30 июля. Тогда при массированном ударе по Украине российская ракета залетела в воздушное пространство Польши и упала на польской территории.

После инцидента в стране обсуждали эффективность системы предупреждения населения и порядок передачи сообщений RCB. Правительство Польши заявило о намерении внести изменения.

В частности, заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в августе 2026-го сообщала, что власти планируют информировать граждан SMS-сообщениями о потенциально опасных ситуациях еще тогда, когда они происходят на территории Украины.

Напомним, Польша не собирается размещать на своей территории ядерное оружие союзников, несмотря на рост угрозы возможного нападения РФ на страны НАТО.

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