"Бандеровцы" и "националисты": в Лондоне мужчина напал на украинцев, которые собирали деньги для ВСУ (видео)

Лондон / © Associated Press

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В Лондоне агрессивный мужчина, скорее всего, поляк, напал с оскорблениями на группу украинцев, организовавших сбор средств для ВСУ. Мужчина назвал их «бандеровцами», «мусором» и «националистами».

Об этом сообщает In Poland.

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В Сети активно распространяют видео словесного конфликта между мужчиной и украинцами. На одном из них мужчина, говоривший на польском языке, находился за рулем Bentley и выкрикивал, как слышно на видео, оскорбительные высказывания в сторону граждан Украины.

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Как видно на видео, инцидент произошел возле Украинской католической кафедры (Ukrainian Catholic Cathedral) в центральном Лондоне на перекрестке Duke Street и Weighhouse Street, недалеко от Oxford Street.

На другом видео тот же мужчина снова вступает в словесную перепалку с участниками сбора. Он подошел к группе украинцев и продолжил выкрикивать оскорбительные слова, в частности назвал их «фашистами». В ответ украинцы спокойно ответили, что он — не в Польше.

Дата публикации 11:59, 12.08.26 Количество просмотров 10 В Лондоне агрессивный мужчина напал на украинцев: называл «бандеровцами» и «националистами»

Польские СМИ в соцсетях мужчину также называют поляком. На данный момент нет подтверждения его личности и гражданства.

Также отсутствует подтвержденная информация об обращении участников сбора к британской полиции или о каких-либо процессуальных действиях в отношении мужчины.

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В Польше участились нападения на украинцев — последние новости

Напомним, в Польше участились случаи нападений на украинцев, поэтому 9 августа в 22 польских городах прошли акции под лозунгом «Не будь безразличным». Организаторы демонстраций отмечали, что нападения на украинцев в Польше неприемлемы.

7 августа возле канцелярии премьера в Варшаве также прошла акция протеста под лозунгом «Моя Польша не бьет, не оскорбляет и не подстрекает». Участники потребовали от власти принять решительные меры и противодействовать насилию, нападениям и травле украинцев.

На всплеск агрессии против украинцев в Польше отреагировали в Еврокомиссии. Там заверили, что следят за ситуацией.

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