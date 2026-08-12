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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1241
Час на прочитання
2 хв

"Бандерівці" та "націоналісти": у Лондоні чоловік напав на українців, які збирали кошти для ЗСУ (відео)

Агресивний чоловік, який викрикував образи польською мовою, намагався зірвати збір для ЗСУ. Він напав на українців та облаяв їх. У відповідь учасники збору відповіли, що він не в Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Лондон

Лондон / © Associated Press

У Лондоні агресивний чоловік, найімовірніше, поляк, напав з образами на групу українців, які організували збір коштів для ЗСУ. Чоловік назвав їх «бандерівцями», «сміттям» та «націоналістами».

Про це повідомляє In Poland.

У Мережі активно поширюють відео словесного конфлікту між чоловіком та українцями. На одному з них чоловік, який розмовляв польською мовою, перебував за кермом Bentley та викрикував, як чути на відео, образливі висловлювання в бік громадян України.

Як видно на відео, інцидент стався біля Української католицької катедри (Ukrainian Catholic Cathedral) у центральному Лондоні, що на перехресті Duke Street та Weighhouse Street, неподалік від Oxford Street.

На іншому відео той самий чоловік знову вступає у словесну суперечку з учасниками збору. Він підійшов до групи українців та продовжив викрикувати образливі слова, зокрема, назвав їх «фашистами». У відповідь українці спокійно йому відповіли, що він — не в Польщі.

Польські ЗМІ у соцмережах чоловіка також називають поляком. Водночас наразі немає підтвердження його особи та громадянства.

Також відсутня підтверджена інформація про звернення учасників збору до британської поліції або про будь-які процесуальні дії щодо чоловіка.

В Польщі почастішали напади на українців — останні новини

Нагадаємо, у Польщі почастішали випадки нападів на українців, тому 9 серпня у 22 польських містах пройшли акції під гаслом «Не будь байдужим». Організатори демонстрацій наголошували, що напади на українців у Польщі є неприйнятними.

7 серпня біля канцелярії прем’єра у Варшаві теж пройшла акція протесту під гаслом «Моя Польща не б’є, не ображає й не підбурює». Учасники вимагали від влади вжити рішучих заходів і протидіяти насильству, нападам та цькуванню українців.

На сплеск агресії проти українців у Польщі відреагували у Єврокомісії. Там запевнили, що стежать за ситуацією.

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