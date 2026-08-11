Стежимо за Варшавою: у Єврокомісії відреагували на сплеск агресії проти українців у Польщі

Нагадали про гроші Брюсселя: у ЄС застерегли Польщу через агресію проти українців / © unsplash.com

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У Єврокомісії відреагували на зростання кількості нападів на українців у Польщі і запевнили, що стежать за ситуацією.

Про це у Єврокомісії заявили у відповідь на запит «Радіо Свобода».

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У виданні нагадали, що, за даними поліції Польщі, за перші шість місяців 2026 року громадяни України подали на 30% більше скарг до поліції, ніж за аналогічний період торік.

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У Єврокомісії запевнили, що Брюссель категорично засуджує будь-які форми злочинів на ґрунті ненависті та вияви мови ворожнечі.

«Комісія й надалі підтримуватиме українців у зв’язку з агресивною війною Росії стільки, скільки буде потрібно. Рівне ставлення, недискримінація та солідарність є фундаментальними принципами ЄС», — заявив речник Єврокомісії.

Він нагадав про спеціальне фінансування ЄС для країн-членів, що приймають українців, і натякнув, що країни, які отримують ці гроші, мають виконувати певні правила.

«Комісія стежить за імплементацією Рамкового рішення в усіх державах-членах, зокрема в Польщі», — заявив речник Єврокомісії.

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Йдеться про Рамкове рішення ЄС щодо боротьби з расизмом та ксенофобією. Законодавство ЄС зобов’язує держави-члени криміналізувати мову ворожнечі та публічне підбурювання до насильства, зокрема за ознакою національного чи етнічного походження.

Країни Євросоюзу також повинні враховувати расистський або ксенофобський мотив як обтяжувальну обставину під час розгляду інших кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі. На цьому тлі у Польщі почастішали акти агресії проти українців, які там проживають.

Раніше українка пояснила, чому покинула Польщу після 4 років та куди переїхала.

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Недавно у Польщі побили 15-річного підлітка та його друга з України за те, що розмовляли українською. Подібний інцидент стався в міському автобусі в Більсько-Білій. Поляк, який, як пізніше з’ясувалося, був місцевим водієм автобуса, робив образливі та ксенофобські коментарі щодо українських дівчат.

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