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Військовий ТЦК вимкнув бодікамеру під час мобілізації: як його покарав суд
Лубінець розповів про штраф для працівника ТЦК за вимкнену бодікамеру.
Військовому ТЦК, який відключив відеокамеру під час мобілізаційних заходів суд призначив штраф у розмірі 17 тисяч грн.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Центральний районний суд м. Миколаєва оштрафував військовослужбовця на 17 тисяч гривень, який під час виконання службових обов’язків не здійснював безперервної відеофіксації, хоча був зобов’язаний це робити», — розповів омбудсмен.
Дії працівника ТЦК було кваліфіковано як недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.
Лубінець вважає, що це важливий сигнал для всіх, хто входить до груп оповіщення. Адже інструкція Міноборони зобов’язує представників ТЦК увімкнути бодікамеру з початку заходів оповіщення та вести безперервний запис до його завершення.
Коли можна перервати відеозйомку працівнику ТЦК
За словами Лубінця, перервати відеозйомку можна лише у виняткових випадках, чітко визначених інструкцією. Зокрема, якщо існує ризик потрапляння в кадр військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом, а також під час короткочасних обставин приватного характеру — наприклад, відвідування вбиральні чи перерви на приймання їжі.
«До мене надходить значно більше звернень щодо можливих порушень прав людини під час мобілізаційних заходів, ніж стає відомо суспільству. І щоразу люди бачать одну й ту саму картину: взаємні звинувачення, уривки відео, суперечливі версії подій. Я переконаний: якби кожен захід оповіщення від першої до останньої хвилини безперервно фіксувався на відео, розплутати цей клубок було б значно простіше», — наголосив Лубінець.
Раніше Дмитро Лубінець заявив про тиск і переслідування свого представника на Закарпатті, після того, як той виявив численні порушення у ТЦК.