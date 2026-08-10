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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
447
Час на прочитання
3 хв

«Хочуть змусити мовчати»: омбудсмен заявив про тиск на свого представника на Закарпатті після викриття свавілля

Лубінець заявив про тиск і переслідування свого представника на Закарпатті, після того, як той виявив численні порушення у ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Викрив порушення — отримав кримінальну справу: Лубінець заявив про переслідування свого представника на Закарпатті

Викрив порушення — отримав кримінальну справу: Лубінець заявив про переслідування свого представника на Закарпатті / © twitter.com

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про тиск на себе і свою команду, зокрема на предстаника в Закарпатській області, через виявлені порушення в ТЦК.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у своїй заяві в соцмережах.

Омбудсмен нагадав, що раніше розповідав, як його представник в Закарпатській області Андрій Крючков викрив численні порушення з боку працівників ТЦК. Зокрема, йшлося про мобілізацію чоловіків з чинними відстрочками чи бронюванням.

Відкрити справу не проти того, хто порушував, а хто про це заговорив

«Але схоже, ці факти виявилися для когось надто незручними. Замість належної реакції на виявлені порушення під тиском опинився той, хто про них заговорив», — обурюється Лубінець.

За його словами, проти Андрія Крючкова хочуть відкрити кримінальне провадження — нібито за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

«Це вже не просто тиск. Це спроба зв’язати руки тим, чия робота — захищати права людей. І називати речі треба своїми іменами: я вбачаю в таких діях ознаки втручання в роботу Уповноваженого та його представника з метою перешкодити виконанню службових обов’язків. Відповідальність за це передбачена ст. 344 КК України», — каже Лубінець.

«Сильна армія починається із закону»

Омбудсмен погоджується, що Сили оборони потребують кадрового поповнення. Але наголошує, що мобілізація «не дає нікому права переступати через закон і людську гідність».

Омбудсмен переконаний, що ЗСУ шкодять не ті, хто говорить про порушення, а ті, хто відправляє до війська тяжкохворих і людей, які за станом здоров’я не здатні належно нести службу.

«Тому спроби змусити нас мовчати не спрацюють. На кожен факт порушення прав людини під час мобілізації я реагував і реагуватиму принципово та жорстко. Бо сильна армія починається не з безправ’я. Вона починається із закону, відповідальності та поваги до людини», — наголосив він.

Шокуючі факти порушень під час мобілізації

У відповідь на інформаційну атаку проти Офісу омбудсмена Дмитро Лубінець оприлюднив низку резонансних звернень, які надійшли до нього за останній тиждень:

  • 10 липня 2026 рік. Одеса. Мобілізують 41-річного чоловіка. Доправляють до Болградського РТЦК. 16 липня. Минає шість днів. Родині видають свідоцтво про його смерть. Між мобілізацією і смертю шість днів.

  • 21 липня. 2026 рік. Черкаси. 54-річного мобілізованого менше ніж за два тижні знайшли в міській лікарні з розривом легені, пневмотораксом та множинними переломами ребер. Від мобілізації до лікарняного ліжка — менше двох тижнів.

  • 22 липня. Коломия. ВЛК визнала придатним 56-річного чоловіка з II групою інвалідності, який 38 років перебуває на психіатричному обліку. Військові медики у Дніпрі та Павлограді відмовилися його приймати, після чого чоловік потрапив до реанімації, а згодом — до психіатричної лікарні.

  • 24 липня. Одеса. Бус ТЦК збив велосипедиста. Наступного дня ВЛК визнала його придатним, однак у військовій частині лікарі терміново направляють його до госпіталю з черепно-мозковою травмою та зламаними ребрами.

  • 1 серпня. Житомир. Мобілізують чоловіка. Під час цього, за інформацією зі звернення, працівники ТЦК б’ють його 17-річного сина під час мобілізації батька.

«У мене немає слів. У нас один ворог — Росія. І поки українські військові щодня тримають фронт, усередині країни не може бути місця свавіллю та беззаконню», — наголосив омбудсмен.

Він підкреслює, що мобілізувати тяжкохворого, визнати придатною людину, яку потім відмовляються приймати військові медики, залишити після мобілізації людину з переламаними ребрами — це не посилення армії.

«А переслідувати тих, хто про це говорить, — взагалі неприпустимо! Сильна армія не будується на морально зламаних людях, страху й мовчанні. Вона будується на довірі, законі та відповідальності… Права людини — не розмінна монета заради чиєїсь безкарності. Закон один для всіх. І жодна посада, форма чи погони не дають права на свавілля», — підсумував Дмитро Лубінець.

Раніше Лубінець заявив, що Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень громадян щодо можливих незаконних дій працівників ТЦК.

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