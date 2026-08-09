Гороскоп на 10 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто хвилюватися

Яблука на гілці / © Credits

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Емоційна нестабільність, притаманна цьому періоду, ускладнює наше спілкування з оточенням, що — як зараз, так і в майбутньому — негативно позначиться на стосунках з ним.

Конфлікти зі сторонніми людьми — і, що особливо прикро, з близькими — не приведуть до нічого доброго, тому потрібно докласти зусиль, щоб їх уникнути.

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Також у цей час ми, як правило, стаємо надто вразливими та чутливими, що необхідно враховувати — як під час спілкування з іншими людьми, так і під час оцінки свого внутрішнього стану: образи, які ми будемо переживати цього дня, вже наступного розвіються, як дим — чи варто витрачати на них моральні сили?

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Овен

Цей день, незважаючи на те, що це понеділок, слід присвятити не активній роботі, а своєму внутрішньому — духовному — розвитку: звісно, кожен робитиме це по-своєму, головне — відчути радість і легкість на душі.

Телець

Оточення може дратувати своїми причіпками з будь-якого приводу чи навіть без нього — не варто брати його витівки близько до серця, інакше сварка, що виникла через незначний привід, переросте у серйозний конфлікт.

Близнята

Подія, яка на перший погляд може здатися серйозною неприємністю, за ближчого розгляду виявиться дрібницею, що не варта уваги, тож — у будь-якому разі — не поспішайте з висновками.

Рак

Найголовнішою рисою, яка знадобиться вам цього дня, буде вміння бачити хороше у всьому, що траплятиметься цього дня на життєвому шляху — позитивне мислення поки що ніхто не скасовував.

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Лев

З-поміж безлічі продуктивних ідей, які спадуть вам на думку в цей час, потрібно буде вибрати одну-єдину, але найперспективнішу — її втілення з часом принесе вам успіх.

Діва

Цього дня — навіть маючи добрі наміри — не варто нікого критикувати: лише ви самі знаєте, що не хочете нікого образити, а оточення, яке стало об’єктом ваших зауважень, найімовірніше, саме так і подумає.

Терези

Цього дня представникам вашого дипломатичного корпусу не варто намагатися догодити всім — однаково це не вдасться, тому слід скористатися своєю здатністю говорити «ні», якою ви даремно так рідко користуєтеся.

Скорпіон

Якщо ви вирішите присвятити цей день відпочинку, пам’ятайте, що він має бути активним: знайшовши у своєму розкладі час для відвідування пляжу, не лежіть на піску — плавання чи гра у волейбол підійдуть вам більше.

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Стрілець

Цей день зірки радять вам приділити час розв’язанню питань, пов’язаних із домашнім господарством: напевно, накопичилося чимало справ, що потребують вашої уваги, а починати новий тиждень потрібно в атмосфері чистоти та ладу.

Козоріг

Цього дня — втім, як і будь-якого іншого — слід якомога більше спілкуватися з близькими людьми, особливо з дітьми та літніми родичами: ця вразлива група потребує любові та уваги.

Водолій

Людину, яка цього дня намагатиметься вивести вас із себе, щоб підживитися вашою енергією, потрібно раз і назавжди виключити зі свого кола спілкування — дуже швидко з’ясується, що вам із нею не по дорозі.

Риби

Цей день сприятливий для початку роботи над новим проєктом, але братися за нього слід лише після того, як будуть ретельно продумані та зважені всі деталі досягнення поставленої мети, включаючи її тактику та стратегію.

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