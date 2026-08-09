- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 396
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 серпня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 серпня?
Місяць розповідає
День, коли не варто витрачати час і енергію на дрібниці та незначні справи — працювати слід лише над справді важливими проєктами.
Місяць рекомендує
Можна — і в цьому сенсі добре, що цей день припадає на понеділок — братися за серйозні проєкти — вони підуть несподівано легко. Рекомендується також складати плани на майбутнє — вдасться не тільки правильно визначити цілі, а й врахувати всі нюанси тактики та стратегії для їх досягнення.
Місяць застерігає
Цього дня краще утриматися від укладення важливих договорів та переговорів із діловими партнерами. Також дуже важливо уникнути хвилювань з будь-якого приводу, навіть справді серйозних. Можуть несподівано загостритися хронічні захворювання — необхідно згадати про заходи, які призначив лікар, і дотримуватися їх.
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на серпень 2026 року для всіх 12 знаків