ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 серпня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 серпня?

Місяць розповідає

День, коли не варто витрачати час і енергію на дрібниці та незначні справи — працювати слід лише над справді важливими проєктами.

Місяць рекомендує

Можна — і в цьому сенсі добре, що цей день припадає на понеділок — братися за серйозні проєкти — вони підуть несподівано легко. Рекомендується також складати плани на майбутнє — вдасться не тільки правильно визначити цілі, а й врахувати всі нюанси тактики та стратегії для їх досягнення.

Місяць застерігає

Цього дня краще утриматися від укладення важливих договорів та переговорів із діловими партнерами. Також дуже важливо уникнути хвилювань з будь-якого приводу, навіть справді серйозних. Можуть несподівано загостритися хронічні захворювання — необхідно згадати про заходи, які призначив лікар, і дотримуватися їх.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie