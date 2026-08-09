Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 10 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 августа?

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Луна рассказывает

День, когда не стоит размениваться по мелочам и тратить время и энергию на незначительные дела — работать нужно только над действительно важными проектами.

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Луна рекомендует

Можно — и в этом смысле удачно, что день выпадает на понедельник — браться за серьезные проекты — они пойдут неожиданно легко. Рекомендуется также составлять планы на будущее — удастся не только правильно определить цели, но и учесть все нюансы тактики и стратегии для их достижения.

Луна предостерегает

От заключения важных договоров и переговоров с деловыми партнерами сегодня лучше отказаться. Также очень важно — избежать волнений по любому, даже действительно всерьез. Могут неожиданно обостриться хронические заболевания — необходимо вспомнить о мерах, которые прописал врач, и следовать им.

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