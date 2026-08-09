Как король Чарльз называет Камиллу наедине: королевский секрет / © Getty Images

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У каждой пары есть свои маленькие секреты: слова, шутки и прозвища, понятные только им двоим. Иногда это сокращение имени или забавное слово с первого свидания, а порой настолько странное прозвище, что посторонний человек вообще не поймёт, откуда оно взялось.

В королевской семье, где даже малейший жест может стать предметом заголовков, такие личные подробности вызывают большой интерес. Как пишет издание HELLO!, у короля Чарльза III и королевы Камиллы есть свой «секретный словарь». Причём одно из прозвищ Камиллы звучит так, что его сложно связать с королевой.

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Глэдис и Фред

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

С самого начала их отношений Чарльз называл Камиллу Глэдис, а она обращалась к нему как Фред. На первый взгляд — совершенно случайное сочетание имен, но за ними стоит история британской поп-культуры.

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Считается, что эти прозвища пошли от популярного радиошоу «The Goon Show», которое выходило на BBC в 1951–1960 годах. В программе был персонаж по имени Фред, который умудрялся исчезать буквально у самой матери из-под носа. Глэдис же отличалась своим постоянно меняющимся голосом и характерным ответом на многие вопросы «Да, дорогой!» («Yes, darling!»).

Возможно, именно эта абсурдная британская комедия и стала источником шутливого языка пары. И это, кстати, очень по-британски: вместо романтического «мой король» — Фред, вместо «моя королева» — Глэдис.

Секретное украшение

королева Камилла / © Getty Images

Эти прозвища были настолько важны для пары, что однажды даже превратились в ювелирное украшение. Принцесса Диана в свое время рассказывала биографу Эндрю Мортону о браслете, который Чарльз подарил Камилле.

По её словам, это был золотой браслет с синей эмалевой пластинкой, на которой переплетались буквы G и F — первые буквы их шуточных имен, «Gladys» («Гледис») и «Fred» («Фред»). Диана вспоминала, как однажды увидела подарок в кабинете Чарльза и спросила, что лежит в пакете.

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Так личная шутка двух людей оказалась буквально выгравированной на украшении.

Есть ещё одно

Король Карл III / © Associated Press

Если «Глэдис» звучит скорее как частная шутка, то другое обращение Чарльза к жене гораздо нежнее. Король время от времени называет Камиллу привычным английским «darling» — «дорогая» или «любимая». Однако есть и более необычный вариант — «mehbooba» — это слово из языка урду, которое можно перевести как «моя возлюбленная» или «моя любимая женщина».

И здесь уже трудно не улыбнуться, человек, который на официальных мероприятиях должен обращаться к супруге максимально протокольно, в частной жизни может называть её именем, которое вообще не имеет ничего общего с королевским этикетом.

В этих прозвищах есть ещё одна интересная деталь. История Чарльза и Камиллы на протяжении десятилетий была далека от классической сказки о принце и будущей королеве. Их отношения пережили пристальное внимание прессы, сложные периоды, развод, общественное неодобрение и годы жизни под постоянным пристальным вниманием публики.

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Сегодня же они демонстрируют гораздо более непринуждённые отношения — с небольшими шутками, привычными жестами и своим собственным частным миром. И, возможно, именно такие мелочи рассказывают о паре больше, чем официальные фотографии из дворца.

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