Почему король Чарльз не поздравил Меган Маркл с днем рождения

Меган Маркл / © Associated Press

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Меган отпраздновала своё 45-летие в купальнике, прыгнув в воду с воздушными шариками. Кадр получился максимально летним и беззаботным. Похоже, что в тот день герцогиня получила много поздравлений, но ни одного от королевской семьи, по крайней мере публичного.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

В этом году официальные аккаунты короля Чарльза III не публиковали поздравления для Меган. Впрочем, это не обязательно означает протест. Есть простое объяснение — правило, введенное в 2022 году, еще при жизни покойной королевы Елизаветы II, и согласно ему, публичные поздравления с днём рождения для членов королевской семьи, не исполняющих официальных обязанностей, публикуются только в случае «круглых» дат. То есть только в том случае, когда дни рождения заканчиваются на 0.

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Меган Маркл

Именно поэтому в 2024 году принц Гарри получил публичные поздравления от королевской семьи, когда ему исполнилось 40 лет.

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Напомним, что принц Гарри и Меган официально перестали выполнять обязанности действующих членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года. Они объявили о решении отказаться от этой роли в январе 2020 года. После этого пара сначала поселилась в Канаде, а затем в Калифорнии, в Монтесито, где проживает со своими двумя детьми.

Меган, Гарри и их дочь Лилибет / © Instagram Меган Маркл

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