Пьяный поляк избил двух своих соотечественников, потому что решил, что они украинцы

В Польше поляк избил двух соотечественников / © inpoland

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В Гданьске нетрезвый 37-летний поляк сначала приставал к украинцу, а когда тот ушёл, напал на отца и сына. Ему не понравилось их произношение, и поэтому он избил мужчин, которые оказались поляками.

Об этом пишет польское издание Onet.

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Нетрезвый поляк на Volkswagen мчался по своему приусадебному участку. Там он заметил мужчину, и ему не понравилось, как тот на него посмотрел. Он пытался придраться к нему, однако украинец решил избежать конфликта и ушел.

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Впоследствии он заметил других мужчин — отца и сына. Поляку не понравилось, как они общаются, и он набросился на них. Мужчина грубо ругался и обзывал своих сограждан «бандеровцами».

Нападавший сломал пожилому мужчине руку. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители задержали нападавшего, в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Ему грозит 7,5 лет лишения свободы.

Нападения на украинцев в Польше

В Польше все чаще происходят нападения на украинцев. Недавно в Гдыне мужчина ударил женщинупалкой из-за того, что она говорила на украинском языке. Его личность установили и задержали.

Кроме того, в Польше после словесной перепалки из-за музыки напали на троих граждан Украины — двое получили травмы головы, а одного из пострадавших доставили в больницу.

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Кроме того, в польском городе Ченстохова пассажирка службы такси Bolt устроила скандал из-за отказа сделать незапланированную остановку. Женщина набросилась на водителя и назвала его «украинской шлюхой».

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