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В Польше 18-летний украинец может получить пожизненное: что он натворил
18-летнему украинцу в Польше грозит пожизненное заключение за нападение с ножом на женщину у подъезда во Вроцлаве.
В Польше 18-летнему украинцу могут дать пожизненное заключение за нападение с ножом на женщину.
Об этом пишет прокуратура польского города Вроцлава.
На допросе подозреваемый Дмитрий М. не признал себя виновным в предъявленных обвинениях и отказался давать объяснения, в частности, по мотиву своих действий и хода событий.
Прокурор подал ходатайство в районный суд Вроцлава о применении временного ареста сроком три месяца.
Украинцу грозит лишение свободы сроком не менее 10 лет или пожизненным лишением свободы.
«Мы решительно осуждаем все проявления насилия и агрессии, независимо от того, кто виновник или жертва. Любой, кто совершает преступление, должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Польша», — говорится в заявлении консульства Украины во Вроцлаве.
Напомним, что во Вроцлаве 18-летний украинец напал с оружием на молодую женщину у подъезда жилого дома. Нападающий несколько раз ударил 30-летнюю полячку ножом на входе в лестничную клетку, после чего пытался скрыться.