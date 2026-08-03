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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Польше 18-летний украинец может получить пожизненное: что он натворил

18-летнему украинцу в Польше грозит пожизненное заключение за нападение с ножом на женщину у подъезда во Вроцлаве.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Пожизненное за нападение на женщину: во Вроцлаве будут судить 18-летнего украинца

Пожизненное за нападение на женщину: во Вроцлаве будут судить 18-летнего украинца / © Wiadomosci

В Польше 18-летнему украинцу могут дать пожизненное заключение за нападение с ножом на женщину.

Об этом пишет прокуратура польского города Вроцлава.

На допросе подозреваемый Дмитрий М. не признал себя виновным в предъявленных обвинениях и отказался давать объяснения, в частности, по мотиву своих действий и хода событий.

Прокурор подал ходатайство в районный суд Вроцлава о применении временного ареста сроком три месяца.

Украинцу грозит лишение свободы сроком не менее 10 лет или пожизненным лишением свободы.

«Мы решительно осуждаем все проявления насилия и агрессии, независимо от того, кто виновник или жертва. Любой, кто совершает преступление, должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Польша», — говорится в заявлении консульства Украины во Вроцлаве.

Напомним, что во Вроцлаве 18-летний украинец напал с оружием на молодую женщину у подъезда жилого дома. Нападающий несколько раз ударил 30-летнюю полячку ножом на входе в лестничную клетку, после чего пытался скрыться.

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Дата публикации
Количество просмотров
788
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