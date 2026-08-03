Избиение украинцев возле хостела в Польше: полиция назвала «причину» нападения и удивила своим объяснением

Полиция Польши / © pixabay.com

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Польская полиция пока не видит национального мотива визбиении трёх граждан Украины в Кожухове Любуского воеводства, однако расследование ещё продолжается, а личности нападавших до сих пор не установлены.

Об этом сообщает Radio ZETсо ссылкой на комиссара Мацея Кимета и пресс-секретаря Воеводского управления полиции в Гожуве-Велькопольском.

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«Предварительные выводы свидетельствуют о том, что причиной ссоры могло стать прослушивание громкой музыки гражданами Украины. Одного человека якобы ударили, а затем удары получили еще двое. Нападавшие скрылись с места происшествия. Продолжаются мероприятия, направленные на установление личностей этих лиц», — сказал Кимет.

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По данным Radio ZET, полиция проводит оперативные мероприятия с целью установления личностей и задержания нападавших и уже допросила одного человека. Правоохранители предварительно заявили, чтоне видят в конфликте национального мотива. В то же время это не окончательный вывод: личности тех, кого называют напавшими, до сих пор не установлены.

Что известно о нападении и расследовании

Инцидент произошел вечером 1 августа в Кожухове, в Новосольском уезде. По словам пострадавших, нападение произошло около 21:25 на территории хостела, где в основном проживают украинцы.

Пострадавшие рассказывали, что во время конфликта один из мужчин кричал им: «Иди на хрен в Украину». А уже через несколько минут подошли двое молодых мужчин и девушка. Как утверждает один из пострадавших украинцев, впоследствии трое людей без слов начали избивать украинцев.

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