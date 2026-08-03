ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Побиття українців біля хостела в Польщі: поліція назвала "причину" нападу та здивувала поясненням

Після сутички в польському Кожухові правоохоронці ще розшукують нападників, але не бачать в конфлікті «національного мотиву»

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Поліція Польщі

Поліція Польщі / © pixabay.com

Польська поліція попередньо не вбачає національного мотиву в побитті трьох громадян України в Кожухові Любуського воєводства, однак розслідування ще триває, а нападників досі не встановили.

Про це повідомляє Radio ZET з посиланням на комісара Мацея Кімета та речника Воєводського управління поліції у Гожуві-Велькопольському.

«Попередні висновки свідчать, що причиною сварки могло бути слухання гучної музики громадянами України. Одну людину нібито вдарили, а потім ударів зазнали двоє інших. Нападники втекли з місця події. Тривають дії, спрямовані на встановлення цих осіб», — сказав Кімет.

За даними Radio ZET, поліція проводить дії, щоб встановити та затримати нападників, і вже допитала одну людину. Правоохоронці попередньо заявили, що не бачать у конфлікті національного мотиву. Водночас це не остаточний висновок: осіб, яких називають нападниками досі не встановили.

Що відомо про напад і розслідування

Сутичка сталася ввечері 1 серпня в Кожухові, у Новосольському повіті. За словами постраждалих, напад стався близько 21:25 на території хостелу, де переважно проживають українці.

Постраждалі розповідали, що під час конфлікту один із чоловіків кричав їм «Спєрдаляй на Україну». А вже через кілька хвилин підійшли двоє молодих чоловіків і дівчина. Як стверджує один з постраждалих українців, згодом троє людей без слів почали бити українців.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie