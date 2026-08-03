Побиття українців біля хостела в Польщі: поліція назвала "причину" нападу та здивувала поясненням

Поліція Польщі / © pixabay.com

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Польська поліція попередньо не вбачає національного мотиву в побитті трьох громадян України в Кожухові Любуського воєводства, однак розслідування ще триває, а нападників досі не встановили.

Про це повідомляє Radio ZET з посиланням на комісара Мацея Кімета та речника Воєводського управління поліції у Гожуві-Велькопольському.

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«Попередні висновки свідчать, що причиною сварки могло бути слухання гучної музики громадянами України. Одну людину нібито вдарили, а потім ударів зазнали двоє інших. Нападники втекли з місця події. Тривають дії, спрямовані на встановлення цих осіб», — сказав Кімет.

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За даними Radio ZET, поліція проводить дії, щоб встановити та затримати нападників, і вже допитала одну людину. Правоохоронці попередньо заявили, що не бачать у конфлікті національного мотиву. Водночас це не остаточний висновок: осіб, яких називають нападниками досі не встановили.

Що відомо про напад і розслідування

Сутичка сталася ввечері 1 серпня в Кожухові, у Новосольському повіті. За словами постраждалих, напад стався близько 21:25 на території хостелу, де переважно проживають українці.

Постраждалі розповідали, що під час конфлікту один із чоловіків кричав їм «Спєрдаляй на Україну». А вже через кілька хвилин підійшли двоє молодих чоловіків і дівчина. Як стверджує один з постраждалих українців, згодом троє людей без слів почали бити українців.

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