Як зменшити платіжки за воду: науковці порадили переглянути кілька звичок

Як зменшити платіжки за воду / © Pixabay

Реклама

Рахунки за комунальні послуги змушують постійно шукати способи, як зекономити. Почати варто з власної ванної кімнати, адже саме вона є джерелом високих рахунків за воду. Як навчитися економити воду і які звички провокують неприємні платіжки?

Про це пише Gizmodo.

Реклама

Які звички у ванній збільшують платіжки за воду

Науковці з Університету Суррея у Великій Британії разом із колегами дослідили поведінку жителів Німеччини та з’ясували, що саме змушує нас витрачати більше води, ніж дійсно потрібно.

Реклама

Як виявилося, навіть дрібні зміни у щоденній рутині можуть відчутно зберегти як саму воду, так і гроші. За даними дослідників, у багатьох куточках світу саме душ і ванна є головною статтею витрат у платіжках за воду, адже на них припадає від 25% до 40% усього внутрішнього споживання.

«Виявилося, що головним чинником використання води є не те, хто ви чи де живете. Найважливіше — це те, що ви насправді робите в душі», — зазначив співавтор дослідження Пабло Перейра-Доель з Інституту сталості при Університеті Суррея.

Зазвичай уряди та компанії намагаються регулювати споживання через підвищення тарифів або впровадження економних насадок для душу. Натомість реальні щоденні звички людей лишаються поза увагою.

Автори дослідження проаналізували дані 319 німецьких домогосподарств. У ванних кімнатах учасників встановили «розумні» датчики, які фіксували час і спосіб миття, а самі добровольці заповнювали опитувальники одразу після виходу з душу. Загалом за зиму вчені відстежили 8 550 походів до душу.

Реклама

Результати виявилися несподіваними: стать, наявність роботи, кількість мешканців у квартирі чи те, хто саме сплачує рахунки, майже не впливають на тривалість миття. Вирішальну роль відіграє саме поведінка.

Серед того, що фігурувало найчастіше, — повторне нанесення шампуню. Якщо людина намилювала голову двічі або більше разів за один захід, процедура затягувалася приблизно на 27%, і води витрачалося більше.

Також помітно збільшує кількість витраченої води постійне вмикання та вимикання кранів нібито задля економії. Від цього загальний час, проведений у душі, зростав на 20%.

А ще дослідження показало, що люди, молодші 50 років, зазвичай миються довше. Крім того, у регіонах із м’якшою водою процедури тривали орієнтовно на 23% довше, ніж там, де вода жорстка.

Реклама

У результатах дослідження підказали прості кроки, як економити воду та свої гроші. Фахівці порадили зменшити кількість косметичних засобів, якими ви користуєтеся в душі, відмовитися від великої кількості намилювань тіла і повторного миття чистої голови.

Як платити менше за світло 2026 року

Нагадаємо, базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Проте українці можуть зменшити витрати, якщо використовуватимуть пільгові умови, зонний облік та плануватимуть споживання.

Для побутових споживачів, які мають електроопалення або живуть у негазифікованих будинках, діє знижена ставка 2,64 грн за кВт-год при споживанні до 2000 кВт-год на місяць. Додатково зекономити дозволяє двозонний лічильник: з 23:00 до 07:00 нічний тариф становить 2,16 грн за кВт-год, а для осіб із пільгами на опалення — 1,32 грн за кВт-год.

Платити менше можна і за допомогою побутових звичок. Енергетики радять вмикати потужні прилади й пральні машини вночі, використовувати енергоощадні лампи, стежити за справністю техніки та не залишати пристрої в режимі очікування.

Новини партнерів