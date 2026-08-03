Поліцейська померла після видалення грудних імплантів: деталі трагедії

Поліцейська та пасторка Ребекка ДеПаула / © Daily Star

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Американська поліцейська та пасторка Ребекка ДеПаула померла через тяжку інфекцію після операції з видалення грудних імплантів у Домініканській Республіці. Рідні 31-річної загиблої вимагають ретельного розслідування дій медиків через можливу недбалість.

Про це повідомляє Daily Star.

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ДеПаула померла вранці 2 серпня, через кілька днів після того, як вирушила до Домініканської Республіки на операцію з видалення грудних імплантів. Як розповідають її близькі, після хірургічного втручання в жінки виникла бактеріальна інфекція. Вони переконані, що саме вона спричинила сильну діарею, яка згодом призвела до тяжких ускладнень.

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Коли самопочуття Ребекки різко погіршилося, її екстрено доправили до клініки. Мати жінки повідомила, що спершу лікарі поінформували її про критичний стан доньки, але після прибуття до медичного закладу вона дізналася, що Ребекка вже померла.

Окрім роботи в Поліцейському департаменті Нью-Йорка, Ребекка разом із чоловіком служила християнською пасторкою. За словами рідних, останні чотири роки свого життя вона присвятила проповідуванню та служінню громаді. У померлої жінки залишилося троє дітей.

Родина наполягає на проведенні розслідування, щоби встановити, чи могли можливі порушення або недбалість під час надання медичної допомоги стати причиною трагедії.

Після смерті тіло Ребекки передали до Національного інституту судово-медичних наук, а згодом репатріювали до США, де її поховають.

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Цей випадок стався на тлі дедалі більшого занепокоєння щодо безпеки косметичних операцій у Домініканській Республіці. Протягом останніх місяців у країні зафіксували кілька смертей пацієнтів після пластичних втручань, що спричинило відкриття кримінальних проваджень і посилений контроль за діяльністю приватних медичних закладів.

Віддаючи шану пам’яті Ребекки, Організація домініканських офіцерів Нью-Йорка зазначила: «Її доброта, відданість службі та пам’ять про неї ніколи не будуть забуті».

Нагадаємо, у Бразилії після операції зі збільшення грудей померла 26-річна блогерка Дерлея Алверс. Після процедури вона відчувала сильний біль, перенесла ще дві операції на кишківнику та яєчнику, але померла від ускладнень.

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