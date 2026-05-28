У бразильському місті Белу-Орізонті 27-річна жінка померла під час проведення операції з бразильської підтяжки сідниць (BBL). За попередньою інформацією, під час процедури у пацієнтки виникли серйозні ускладнення: медики зафіксували різке падіння вентиляції легень, після чого сталося зупинення серця. Поліція розпочала розслідування інциденту.

Про це повідомило видання Daily Star.

Загиблою виявилася Барбара Лаура Соуза Флікс. У вівторок, 26 травня, вона звернулася до приватної клініки для проведення ліпосакції живота та спини з подальшою пересадкою жиру в сідниці. Медичний персонал намагався реанімувати пацієнтку понад годину, однак врятувати її не вдалося. Смерть офіційно констатували о 12:20.

За даними медіа, операцію проводили в Інституті мінералів ожиріння (IMO). Основною версією смерті наразі вважають легеневу емболію, ймовірно пов’язану з жировою емболією. Тіло Барбари направили до судово-медичного інституту імені Андра Рокетта для проведення розтину.

Правоохоронці штату Мінас-Жерайс відкрили розслідування. Смерть жінки розглядають як підозрілий медичний інцидент.

За даними ЗМІ, операцію проводив пластичний хірург доктор Пабло Менегетті, який орендував приміщення в центрі IMO. Наразі ні клініка, ні сам лікар не надали детальних публічних коментарів щодо смерті пацієнтки. Водночас адвокат хірурга раніше заявляв, що перед втручанням жінка пройшла всі необхідні обстеження, а медична команда діяла відповідно до клінічних протоколів.

У Барбари не було дітей, а родичі стверджують, що вона не мала відомих супутніх захворювань. У жінки залишилися бабуся та брат. Її батько помер, а мати нині мешкає в Іспанії.

Двоюрідна сестра та подруга дитинства Барбари — Інгрід Естер Мартінс Пікорелі — розповіла журналістам, що востаннє бачила її на святкуванні дня народження своєї дитини. За її словами, Барбара була життєрадісною та з ентузіазмом говорила про плани переїхати за кордон.

Інцидент знову загострив дискусії щодо безпеки бразильської підтяжки сідниць. Процедура BBL давно викликає занепокоєння через високий ризик ускладнень і міжнародні товариства пластичної хірургії називають її однією з найнебезпечніших косметичних процедур.

Ще у 2018 році міжнародна робоча група пластичних хірургів оприлюднила термінове попередження після досліджень, які показали, що смертність після BBL може сягати одного випадку на 3000 операцій. За даними Plasticsurgery.org, цей показник значно перевищує ризики більшості інших естетичних процедур.

Також місцеві медіа повідомили, що у 2021 році в цій самій клініці після схожої легеневої емболії померла 39-річна пацієнтка.

