Путін знову переплутав ім’я президента Казахстану і «перейменував» Токаєва (відео)

Путін і Токаєв. / © Associated Press

Диктатор Росії Володимир Путін вже вкотре не зміг вимовити ім’я президента Казахстану Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва. Курйоз стався під час візиту «фюрера» до Астани.

Відео вже розлетілося соцмережами.

Путін осоромився під час зустрічі, яка відбувалася у Палаці незалежності в Астані. Під час зустрічі він привітав колегу, але не впорався з ім’ям та по батькові Токаєва. Замість «шановного» Касима-Жомарта — увийшло «шановний Саржан Кемелевич».

Дата публікації 15:18, 28.05.26

Зауважимо, це вже не вперше кремлівський господар «перейменовує» Токаєва і вимовляє його ім’’я скоромовкою. Так, у червні 2022-го на Петербурзькому економічному форумі він назвав його «Кемеж Ішемільєвич», у серпні того ж року в Сочі — «Касимжан Кемельович», а в листопаді 2023-го в Казахстані — «Кемель Жомартович».

Нагадаємо, під час параду на Красній площі 9 травня поява Володимира Путіна спровокувала обговорення стану його здоров’я. Користувачі соцмереж і коментатори звернули увагу на його набрякле обличчя, помітно постарілий вигляд та напружену поведінку.

