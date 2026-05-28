ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Путін знову переплутав ім’я президента Казахстану і «перейменував» Токаєва (відео)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Путін і Токаєв.

Путін і Токаєв. / © Associated Press

Диктатор Росії Володимир Путін вже вкотре не зміг вимовити ім’я президента Казахстану Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва. Курйоз стався під час візиту «фюрера» до Астани.

Відео вже розлетілося соцмережами.

Путін осоромився під час зустрічі, яка відбувалася у Палаці незалежності в Астані. Під час зустрічі він привітав колегу, але не впорався з ім’ям та по батькові Токаєва. Замість «шановного» Касима-Жомарта — увийшло «шановний Саржан Кемелевич».

Зауважимо, це вже не вперше кремлівський господар «перейменовує» Токаєва і вимовляє його ім’’я скоромовкою. Так, у червні 2022-го на Петербурзькому економічному форумі він назвав його «Кемеж Ішемільєвич», у серпні того ж року в Сочі — «Касимжан Кемельович», а в листопаді 2023-го в Казахстані — «Кемель Жомартович».

Нагадаємо, під час параду на Красній площі 9 травня поява Володимира Путіна спровокувала обговорення стану його здоров’я. Користувачі соцмереж і коментатори звернули увагу на його набрякле обличчя, помітно постарілий вигляд та напружену поведінку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie