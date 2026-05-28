Зірка "Сватів" став спонсором окупантів й цинічно похизувався нагородою: "Буду допомагати"

Російський актор Федір Добронравов, відомий українським глядачам за роллю Івана Будька в серіалі «Свати», вкотре зганьбився підтримкою російської армії.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, Федір Добронравов отримав медаль «За помощь фронту» — нібито за підтримку «дітей, старих та бійців на півдні Росії» у так званій «есвео». Насправді ж ідеться про допомогу окупантам, які щодня обстрілюють українські міста, вбивають мирних людей та руйнують долі мільйонів українців. Нагороду горе-артисту вручили після вистави в Ростові представники російського волонтерського руху, який підтримує армію країни-агресорки.

Сам Добронравов навіть не намагався приховувати своїх поглядів. Просто зі сцени актор цинічно подякував усім, хто допомагає окупаційній армії, та пообіцяв і надалі підтримувати тих, на чиїх руках кров українців.

«Нехай ангели і всі вас оберігають. Дякую, ви робите дуже хорошу справу. А я буду вам допомагати», — видав без докорів сумління путініст зі сцени.

У Мережі також звернули увагу на зовнішній вигляд актора. За роки після зникнення з українських екранів він помітно постарів: сильно схуд, посивів та частково облисів. Деякі користувачі навіть не одразу впізнали колишню зірку «Сватів». Та насамперед йому добряче дісталося саме через позицію.

Знімався, с**а, до 2021 року в Україні! Сім років безперешкодно їздив зніматися, розкривати образ «тупоголового хохла» до України й не помічав навкруги «нєонацизма», а тут 2022-го прозрів і підтримує бійню

У котел до Кобзона

Був гарним актором, а став гнилятиною двуногою…

Російські актори майже всі проти України. Треба запам’ятати це назавжди і наступним поколінням передавати

Особливого цинізму ситуації додає те, що Добронравов роками будував свою популярність саме завдяки українському глядачу. Саме українці зробили його зіркою, дивилися серіали за його участі та забезпечували йому любов і впізнаваність. Однак після повномасштабного вторгнення актор остаточно став частиною кремлівської пропаганди.

Нагадаємо, ще 2017 року Федору Добронравову заборонили в’їзд до України через його публічну підтримку окупації Криму Росією. Тоді навколо серіалу «Свати» навіть спалахнув гучний скандал. А вже 2026 року російський диктатор Володимир Путін особисто нагородив актора орденом Дружби.

