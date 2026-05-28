Віктор Бронюк похизувався донькою-випускницею та як із дружиною вітав її з останнім дзвоником

Віктор Бронюк із дружиною та донькою / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Лідер українського гурту «ТІК», співак Віктор Бронюк похизувався донькою-випускницею.

17-річна Єва вже закінчила 11-й клас школи. У первістки артиста зараз свято останнього дзвоника. На особливу подію донька Віктора Бронюка одягнула вечерню сукню з блискітками, довге волосся вона розпустила, а образ доповнила чорними туфлями та стриманим макіяжем.

Єву прийшли підтримати щасливі батьки. Віктор Бронюк та його дружина Тетяна одягнули family look — світле вбрання. Звичайно ж, вони біля фотозони робили знімки, аби закарбувати в пам’яті цей особливий момент.

Також Віктор Бронюк привітав доньку з цією важливою подією в її житті. Він наголосив, що вони з мамою неабияк нею пишаються. Також артист додав, що попереду на Єву чекає вступ до вишу. І він переконаний, що його донька з успіхом підкорить нові вершини.

«Останній дзвоник нашої випускниці! 11 класів школи позаду, попереду — нові вершини! Вітаємо з успішним закінченням школи, наша красуне! Євуся, любимо і пишаємося тобою!» — звернувся до доньки артист.

Зазначимо, Віктор Бронюк перебуває в шлюбі з дружиною Тетяною. Разом подружжя виховує двох дітей — 17-річну доньку Єву та 15-річного сина Данила.

