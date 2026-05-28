Фінансові втрати українців від шахрайських операцій із платіжними картками продовжують зростати. За даними Національного банку України, попри зменшення кількості таких інцидентів, у 2025 році загальна сума збитків збільшилася майже на чверть порівняно з 2024 роком.

Найпоширенішим методом платіжного шахрайства в Україні, як і в усьому світі, залишається соціальна інженерія. Клієнти добровільно розголошують особисті дані: реквізити платіжних карток, логіни та паролі до мобільного й інтернет-банкінгу, а також підтверджувальні коди для здійснення платежів або входу в банківські застосунки. «Саме тому підвищення рівня цифрової грамотності та розвиток практичних навичок є ключовими інструментами захисту від шахрайства у віртуальному просторі. Чим краще людина розуміє принципи роботи сучасних схем обману — тим менше шансів у зловмисників скористатися її довірою або необізнаністю» — коментує Нана Цикарідзе, керівниця департаменту збереження доходів та запобігання шахрайству Київстар.

«Шахраї частіше впливають не на системи, а на поведінку людей. За минулий рік 90% від загальної суми всіх збитків від шахрайства було спричинено саме соціальною інженерією. Про це свідчать дані надавачів платіжних послуг. Саме тому ми продовжуємо просвітницьку роботу, щоб допомогти громадянам уберегти свої кошти», — прокоментував заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

Протягом кампанії Київстар та НБУ спільно з партнерами зосередять увагу на інформуванні про ключові аспекти безпеки платежів, зокрема щодо таких питань:

як уберегтися від шахрайства під виглядом державних послуг;

як уникнути інвестиційного шахрайства;

як перевіряти сайти та чат-боти;

як безпечно купувати в інтернеті;

як захистити свій фінансовий номер телефону;

як уникнути найпоширеніших схем шахрайства;

як не стати співучасником злочину під час пошуку роботи.

Уся корисна інформація буде зібрана на спеціальній вебсторінці кампанії #ШахрайГудбай. Інформаційна кампанія триватиме до кінця року у всіх регіонах України.

