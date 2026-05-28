Дар'я Петрожицька зізналась, в яких стосунках перебуває з ексчоловіком і чому залишила його прізвище

Дар'я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Українська акторка та ведуча Дар’я Петрожицька чесно зізналась, в яких стосунках залишилась з колишнім чоловіком, актором Олексієм Петрожицьким, та чому після розлучення залишила його прізвище.

За плечима в артистки є шлюб. Знаменитість від 2010 року до 2015-го була заміжня за актором Олексієм Петрожицьким. На проєкті "Розмова" знаменитість зізнається, що розлучились вони на доволі позитивній ноті. Щоправда, колишні закохані тривалий час переживали «гойдалки» в стосунках та навіть планували відновити союз. Проте врешті, вони дійшли до висновку, що краще поставити крапку. Тож, нині колишнє подружжя не підтримує зв’язок.

«Зараз ми вже не спілкуємося, і мені це подобається. У нього своє життя, у мене своє. Я вірю, що можна розійтися друзями, і ми дійсно так і розійшлися. Але мені здається, у нас були гойдалки в повернення, і вони тривали багато років. В якийсь момент ми зрозуміли, що не треба», — говорить артистка.

До речі, після розлучення Дар’я Петрожицька не стала повертати собі дівоче прізвище. Знаменитість зазначила, що їй воно, по-перше, подобається. По-друге, акторка стала відомою саме як Петрожицька, тож зміна могла б вплинути на її медійність. Артистка також додала, якщо після заміжжя й візьме прізвище чоловіка, то лише в документах.

«Мені дуже подобається це прізвище. Мені здається, воно мені ідеально підходить. Я стала Петрожицькою, а потім стала в наших колах відомою, а потім я розлучилась. І колись мені сказали, що краще не міняти прізвище. От тебе знають отак і все. Навіть якщо я й візьму прізвище, то воно буде тільки в документах. Я все одно залишуся як Петрожицька», — запевнила артистка.

Нагадаємо, зараз Дар’я Петрожицька заручена. Щоправда, акторка будує стосунки з нареченим на відстані. Річ у тім, що артистка живе в Україні, а її коханий — у Німеччині. Знаменитість нещодавно відверто розповіла про складнощі, з якими вони з нареченим стикнулись через відстань.

