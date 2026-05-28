Україна отримає 16 винищувачів Gripen від Швеції: що відомо про модифікацію

28 травня стало відомо, що Швеція передає Україні перші 16 винищувачів Gripen. Яка буде модифікація винищувачів — розповідаємо далі.

Про це стало відомо журналістам ТСН під час пресконференції прем’єр-міністра країни.

Україна отримає перші 16 винищувачів Gripen

Під час спільної пресконференції прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та президента України Володимира Зеленського стало відомо, що Швеція передає Україні перші 16 винищувачів Gripen.

Йдеться про винищувачі Gripen модифікації JAS 39 Gripen C/D.

Ще 22 винищувачі Україна закупить.

Стало відомо, що передавання винищувачів відбудеться 2027 року.

Зеленський та Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці між країнами. За нею Україна закупить ще 22 винищувачі Gripen, які мають поставити до 2030 року.

«Найбільш сучасні моделі — "Ерік" і "Фредерік". І також Україна закупить 22 літаки нових моделей Gripen серії Е», — повідомив Крістерссон.

Швеція передає винищувачі для довготривалого захисту України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує отримати винищувачі Gripen протягом наступних 10 місяців.

«Ви знаєте, що досі це великий виклик для нас — використання КАБів Росією. Це не про сотні, протягом місяця — це про тисячі. Вони використовують ці бомби зі своїх літаків, зі своєї території або з тимчасово окупованої. 100 кілометрів і далі. Тому в нас ніколи не було достатньо протиповітряної оборони, щоби це все знищувати», — заявив Зеленський.

Зеленський додав, що в України не було спроможностей збивати КАБи, але ЗСУ завжди шукали шлях, як це зробити.

«Вони атакують не тільки цивільних і критичну інфраструктуру, а також знищують всі прикордонні регіони. Там все знищується: і солдати, і фронт. Це Донецька, Луганська, Харківська, Сумська області. Багато різних міст та сіл повністю знищуються КАБами. Тому, звичайно, ми вдячні, що отримаємо літаки з озброєнням. Ми думаємо, що зможемо витіснити російські літаки, вони не зможуть використовувати масовано КАБи», — додав Зеленський.

