Росія посилила наступ на півдні, перекидаючи резерви — Волошин

Російські війська активізували штурмові дії на Оріхівському напрямку в Запорізькій області та перекидають додаткові резерви для підтримання високого темпу атак.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону.

За словами Волошина, протягом минулої доби російські підрозділи здійснили дев’ять штурмів українських позицій на Оріхівському напрямку, тоді як раніше зазвичай фіксували три-чотири атаки.

«Противник активізувався на деяких ділянках на Оріхівському напрямку і провів за минулу добу тут дев’ять штурмів наших позицій», — повідомив він.

Речник зазначив, що активізація бойових дій підтверджує дані української розвідки щодо перегрупування російських сил та підтягування штурмових підрозділів до передових позицій.

За його словами, російські війська також намагалися проводити інфільтрацію диверсійних груп у глибину української оборони, однак українські військові їх знищували.

Крім того, за даними Сил оборони Півдня, на Оріхівський напрямок планують перекинути додатковий штурмовий десантний батальйон із резерву російського угруповання «Днєпр», яким командує генерал Михайло Теплинський.

Волошин також попередив, що ситуація на південних ділянках фронту найближчим часом залишатиметься напруженою. Йдеться, зокрема, про Гуляйпільський, Оріхівський та Олександрівський напрямки.

Нагадаємо, раніше Владислав Волошин повідомив, що інформація про нібито відступ армії РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності. ЗСУ проводять локальні контратаки та на окремих ділянках повертають раніше втрачені позиції.

